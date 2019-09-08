7 правил для любителей экстремального секса

Сделать это по-быстрому: 7 правил безопасности для любителей экстремального секса

Несколько советов, как насытить свою интимную жизнь новыми открытиями и при этом не нарваться на какие-нибудь проблемы — в материале Passion.ru и Екатерины Федоровой

Многие пары, живущие не первый год в браке, даже счастливом, могут со временем почувствовать некое угасание страсти в постели. И виной тому — обыденность и однообразие. Однако решение, как вновь раздуть из искры буйное пламя, существует.

Можно добавить романтики и уехать вдвоем на выходные подальше от дома, а любителям острых ощущений можно порекомендовать попробовать добавить в отношения хотя бы немного экстрима. Что выбрать — дело вкуса и темперамента.

Кому-то и секс на полу своей же кухни может показаться верхом дерзости, а кто-то готов предаться любви в весьма необычном месте… Тут уж, как говорится, на что хватит смелости и фантазии. Главное — все сделать правильно! Рассказываем, на какие моменты следует обратить внимание, чтобы не испортить себе и партнеру удовольствие.

Правило №1

Решив заняться спонтанным, а значит, быстрым сексом, важно позаботиться о комфорте и удобстве. В любом варианте локации вам потребуется юбка или платье средней длины, а для партнера — брюки или шорты без «молнии», об нее можно пораниться. Также снимите то ценное, что может быть порвано или поцарапать — цепочки, кольца, часы, серьги.

Лучше не надевать капроновые колготки, отдав предпочтение чулкам. Белье тоже желательно выбрать лаконичное, чтобы от него можно было бы быстро избавиться.

Для макияжа выберите стойкие варианты помады или отдайте предпочтение бесцветному бальзаму для губ. Не забудьте о лубриканте — ведь в экстремальной ситуации счет идет на минуты, поэтому на прелюдию рассчитывать не стоит. Вам ведь нужны новые эмоции.

Правило №2

Кроме прочего, необходимо подумать о гигиене — в любой ситуации вам обязательно пригодятся такие вещи, как вода, влажные и сухие салфетки, антисептик. Ваша задача — не иметь дурных последствий для здоровья, а максимально насладиться близостью с партнером.

Правило №3

Чтобы обойти проблемы со здоровьем или законом, а также не стать «звездой» Youtube и соцсетей, важно правильно выбрать локацию. Конечно, риск — дело захватывающее, но при этом важно помнить, что за секс в общественных местах можно получить немалый штраф и даже 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Поэтому старайтесь все же выбирать места менее людные.

Откажитесь от примерочных кабинок, кинотеатров и иных общественных мест — они давно стали уже предметом пристального внимания сотрудников органов правопорядка.

Бдительные продавцы и билетеры стараются не допускать подобных инцидентов, и при случае вызывают стражей закона.

Правило №4

Безопасность — превыше всего! А значит, надумав заняться сексом на природе, продумайте, как не получить травмы, порезы, простуды (земля-то даже летом часто сырая и холодная), а также укусов тех же муравьев и клещей. Осмотрите местность на наличие насекомых и мест их обитания. Да и те же комары могут надолго отбить страсть. Поэтому нужен как минимум спрей от самых разнообразных летающих и кусающих.

Если же вами движет желание предаться любви на пляже, то подстилка вам крайне необходима — иначе коварный песок будет стремиться проникнуть в самые укромные и нежные места. А это приводит к царапинам и иным травмам.

Стоит ли говорить об опасности падений, переломов и вывихов для тех, кто хочет попробовать секс на дереве? В общем, старайтесь продумать все, чтоб об этом приключении у вас остались только приятные воспоминания и ощущения.

Правило №5

Если вы бредите идеей получить удовлетворение в транспорте, следует знать несколько моментов. Во-первых, если вы для этого выбрали самолет (классика жанра!), то лучше всего для этого подойдет ночной рейс длиною несколько часов. Тогда вы, отправившись в кабинку туалета, сможете иметь времени чуть больше, чем пять минут. И не будете прерваны на самом интересном месте стуком в дверь раздосадованных пассажиров. Еще один вариант — попросить посадить вас в самый хвост самолета и воспользоваться пледом как укрытием. Под ним, кстати, можно попробовать различные ласки руками.

Если говорить о варианте в поезде, то идеальным было бы отправиться в путешествие в полностью выкупленном купе.

О плацкарте лучше не думать — иначе вас могут опять-таки оштрафовать, а то и высадить на ближайшей станции. Автобусы, метро, трамваи и иные виды городского транспорта подходят разве что для абсолютных экстремалов. А вот собственный автомобиль может стать неплохим полигоном для экспериментов. Только старайтесь выбирать удобные позы, держитесь подальше от людных мест и дорог, и конечно же, позаботьтесь о чистоте самого салона.

Правило №6

Как известно, желание может накатить в самый неподходящий момент. Но даже если вам совсем «приспичило», избегайте общественных туалетов где бы то ни было — здесь риск подхватить какую-либо инфекцию возрастает в разы! Мало кто хочет оказаться после 10-ти минутного удовольствия на месяцы в больнице. В этом случае даже полагаться на антисептик и презерватив не приходится — опасные бактерии поджидают вас на всех поверхностях этого «заведения».

Правило №7

Для тех, кого манит своей тактильностью вода, важно знать, что наиболее лучшими вариантами для любовных утех являются океан и море. Надо только выбрать безлюдное место и удалиться подальше от берега, чтоб случайные свидетели не смогли особо помешать.

Река и озеро подходят для подобного экстрима хуже — обычно они полны самого разного рода микробов и бактерий.

А вот от секса в бассейне стоит вовсе отказаться — обычно сотрудники этих организаций не экономят на средствах дезинфекции. А они могут вызвать разного рода раздражения слизистых. И главное — любая вода смывает естественную смазку, поэтому берегитесь травм и повреждений.

Какой бы вариант экстремального секса вы не выбрали, помните — не гонитесь за сумасшедшими оргазмами! Ведь ваша цель — пробудить страсть, чтоб потом вспоминать ваши шалости.