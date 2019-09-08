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5 ошибок, которые мужчины не смогут вам простить 

Eva.ru 8 часов назад
Ошибки, которые мужчины вам не простят
Фото: Кадр из фильма "Голая правда"
«Прости, я больше не буду!» — эта фраза работает, если речь идет о маме и сыне, разбившем ее вазу из богемского стекла. А вот в отношениях с мужчиной это уже не поможет: есть вещи, которые им очень тяжело забыть. Ева.Ру решила разобраться, какие женские хитрости — на самом деле в списке запрещенных приемов.

Сравнение

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сравнивайте своего мужчину с другими. Даже если этот «другой» и не был вашим возлюбленным. Ни один мужчина не станет терпеть такого надуманного соперничества. Для вас он по определению должен быть единственным и самым лучшим. А фразы: «А вот у Светы Миша так не делает/делает/говорит/считает/мыслит…» и так далее по списку стоит навсегда забыть. Еще под большим запретам сравнения с бывшим, неважно, в плюс или минус вы сравниваете. Сам факт, что вы об этом думаете, уже больно ранит вашего мужчину.

Вечные упреки

Не зря существует выражение «плешь проела». Некоторые женщины совершенно не чувствуют настроение своего избранника и любят поворчать на него по любому поводу. И даже без него. Далеко не все готовы жить под гнетом нескончаемых упреков. В какой-то момент терпение лопнет, и он уйдет, громко хлопнув дверью.

Критика на публике

Во-первых, о том, что сор из избы выносить не принято, говорят внучкам еще бабушки. Все упреки и пожелания своему мужчине вы можете высказать наедине. А на публике, да еще и в кругу друзей — прикусите язычок. Никакой критики и никаких скандалов при третьих лицах. Берите пример с Ирины Шейк. Весь мир твердил о романе ее мужчины с другой женщиной, а она и бровью не повела.
Если же вас понесло, и вы понимаете, что остановиться уже не в силах, подумайте — готовы ли вы после минутной слабости навсегда потерять доверие и уважение избранника. Ведь он может не простить этой выходки.

Ревность

Ревность может быть как полезной, так и опасной. В умеренных количествах это чувство способно вновь пробудить страсть, но если ревность превращается в навязчивую идею, это уже плохо. Мужчина не станет терпеть чрезмерный контроль над собой и уж тем более не пожмет вам руку, если вы полезете в его телефон, чтобы прочесть сообщения. Помните, доверие — основа всех отношений. А ревность хороша лишь как приправа, заменить ею основное блюдо не получится.

Отказ от близости

Сексом не шантажируют — это аксиома. Если у вас есть весомые причины для отказа в близости и возлюбленному о них известно — это одно. Если у вас просто нет настроения — это тоже засчитывается. Но если вы сами не против близости, но отказываете мужу специально — он это поймет. И очень, очень обидится. Первое, о чем он подумает — что у вас есть кто-то другой. Второе — что вы его не любите.
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