Британка 3 месяца никому не отказывала в свидании

Эми Никелл, британская телеведущая и молодая мать-одиночка, устроила любопытный эксперимент. В течение трех месяцев она соглашалась на свидание с каждым мужчиной, который его предлагал. О результатах она рассказала Тhе Sun.

За три месяца кавалеры попадались самые разные. Пожилой уборщик позвал Эми на чашку кофе прямо во дворе ее дома и все время рассказывал о своих предыдущих браках и женах.

Симпатичный коллега пригласил на пиццу, но оказался женат. А парень, с которым она познакомилась в интернете, исчез после проведенной вместе ночи.

В эксперимент вмешался бывший бойфренд Эми. Они устроили себе незабываемую ночь, но Эми все же решила не возобновлять отношения с экс-партнером. Однако вспоминает это свидание как самое прекрасное за последнее время.

Новый знакомый, найденный в Сети, девушку не впечатлил — оказался занудой и трезвенником.

Встречались и курьезные ситуации. Эми позвала знакомого комедийного актера к себе домой и решила угостить стейком. Но мужчина кулинарные способности не оценил и предложил переделать блюдо. Девушка сильно волновалась, в итоге забыла включить вытяжку и выключить пожарную сигнализацию, а стейк стащила собака. Словом, свидание не удалось.

Другой ухажер в ресторане потребовал разделить счет, а мужчина, с которым Эми познакомилась на улице, в баре поинтересовался, нравится ли ей слушать оскорбления в свой адрес. Британка поспешно ретировалась.

Всего за три месяца Эми побывала на 22 свиданиях. И хотя британка не нашла свою любовь, она не теряет оптимизма и время от времени встречается со своим бывшим. Женщина говорит, что эксперимент, по крайней мере, дал ей представление о том, каким может быть самое худшее свидание.