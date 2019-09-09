Сексолог: на какие проблемы в интимной жизни чаще жалуются женщины, а на какие — мужчины

«Здравствуйте. Читаю вас и удивляюсь: чем только люди не интересуются у сексопатологов! Интересно, а какие самые популярные жалобы?» Инна.

Здравствуйте, Инна. Пишут, как правило, следующее: нет радости от секса, нет влечения и желания. Иногда один из партнеров говорит, что вынужден этим заниматься из чувства долга и против своего желания.

Гораздо хуже, когда так делают оба. Такое тоже бывает. В таких ситуациях возникает логичный вопрос:

«Зачем вы вообще этим занимаетесь, если оба не хотите?».

Ответ обычно такой: «Ну, так надо». Кому — непонятно.

Женщины в семьях часто страдают от отсутствия оргазма с партнером, и при этом часто получают полноценные качественные оргазмы самостоятельно: вручную или с девайсом. Говорить, что эти женщины больны, в данном случае нельзя — болен их брак. Муж не позаботился о том, чтобы выяснить, как доставить жене удовольствие.

Мужчины жалуются на то, что снижается частота желания. Тут схема работает так: чем реже он занимается сексом, тем реже ему надо. Так происходит из-за проблемы на уровне крестцового нервного сплетения: чем меньше импульсов идет снизу вверх, то есть в мозг, тем меньше их становится и сверху вниз.

Пока ты совсем молод, этот процесс работает и обратно; но чем ты дальше от тридцати, тем хуже и хуже. Можно сказать, что такая история бывает и с женщинами, но у мужчин она проявляется ярче.