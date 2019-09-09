7 причин, почему он вас бросит до конца года

Нет, не потому, что у нас нет коллекции модных луков для осени. И не потому, что у вас появились первые морщинки — кто на них, в конце концов, обращает внимание? И даже не потому, что вы готовите хуже, чем его мама.

Все гораздо прозаичнее. Пока вы стараетесь быть примерной супругой или боевой подругой, вы забываете про свои общечеловеческие качества или же задвигаете их на второй план. И, тем не менее, именно они чаще всего становятся причиной болезненных расставаний. Сейчас отложите дела на пять минут и посмотрите на себя со стороны: вдруг эти раздражающие черты характера есть и у вас?

Чрезмерная самокритика

Мысль о том, что наше отношение к себе определяет то, как к нам относятся другие, настолько не нова, что ее как-то даже неловко набирать на клавиатуре. И, тем не менее, некоторые люди не просто занимаются внутренним самоедством, но еще и бравируют этим на публику.

Если у вас вошло в привычку хаять свою внешность или нелестно отзываться о своем интеллекте при любимом — прекращайте.

Иначе он рано или поздно в это поверит. А кому хочется быть рядом с глупой дурнушкой?

Любовь к сплетням

Перемывание костей приятельницам, коллегам и звездам шоу-бизнеса — явно не тема для романтического свидания. Нужно сказать, что многие люди избегают сплетников потому, что боятся стать их очередными жертвами. Возможно, ваш мужчина уже подозревает, что вы обсуждаете за спиной его, его семью и друзей, и думает, как бы побыстрее от вас сбежать.

Зацикленность на неприятностях

Ни в коем случае не нужно стоически терпеть любые невзгоды и не жаловаться. Но вы себе не представляете, насколько выматывает близость с человеком, который, вместо того, чтобы конструктивно решить проблему, предпочитает целыми днями ныть и грузить окружающих негативом. Такое может выдержать только супергерой, коим ваш избранник, скорее всего, не является.

Манера обесценивать его переживания

«Да ладно, не выдумывай!», «Что ты ведешь себя как маленький!», «Это — не по-мужски!» — и другие «гениальные» фразы, которые не помогают, а только еще больше усугубляют страдания человека. Если вы видите, что ваша вторая половинка не в духе по объективным причинам, объявлять его чувства полной чепухой — последнее дело. Будете так поступать — вашим отношениям рано или поздно придет конец.

Навязчивые попытки угодить

Популярная психология так и пестрит советами о том, как получше прислужить любимому мужчине, чтобы он не ушел к другой. Стоит ли говорить, что такая тактика в реальной жизни не работает?

Нет, может быть существуют домашние тираны, которые хотят, чтобы жена подобострастно заглядывала в рот, но нормальный мужчина на пушечный выстрел не подойдет к такой женщине.

Помните: он полюбил вас, а не картинку из американской рекламы 50-х годов.

Пассивность в отношениях

На отношения оба должны выделять время и силы. Постоянно. Забудьте о том, что женщины не делают первые шаги. Если вы не пишете, не звоните и не проявляете инициативу — не обижайтесь, если и он станет о вас постепенно забывать.

Нежелание эмоционально вкладываться

Отношения — это огромная работа. Вам предстоит еще многое обсудить, о многом договориться и пойти на сотню компромиссов. Если вы предпочитаете упорно гнуть свою линию и не хотите идти на диалог — вряд ли вас будут долго терпеть. Даже если ваш партнер — святой.

Это, собственно, и есть реальные причины, по которым вас могут бросить. А борщ, платья и красота лица — дело десятое.