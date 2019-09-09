Мужчина после свадьбы обнаружил подмену невесты

Любовь по переписке. На свадьбу пришла совершенно другая женщина

Молодой и застенчивый индонезиец Джозеф решил попытать счастья на сайте знакомств. Вскоре у него завязалась бурная переписка с молоденькой девушкой из Тайваня.

Постепенно общение в сети перешло в сильное влечение. Молодые люди делились сокровенными мыслями и обменивались фотографиями.

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Но вот увидеть девушку хотя бы по скайпу Джозефу никак не удавалось — у нее всегда находились причины для отказа.

Однажды подруга решилась поговорить по видеосвязи, правда закрыв лицо платком, объясняя это вероисповеданием.

Встретиться вживую пара не могла уже второй год. При этом Джозеф исправно посылал своей пассии деньги на карманные расходы.

В один из дней девушка в слезах сообщила, что родители нашли ей жениха, а против их воли она пойти не может и роману скоро конец.

Джозеф не мог допустить такого развития событий и предложил любимой сбежать из родительского дома и прилететь к нему. На что получил согласие.

Парень выслал деньги на билет и стал готовиться к долгожданной встрече и свадьбе.

Когда они наконец увиделись, девушка по прежнему прикрывала лицо, даже во время свадебной церемонии.

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После свадьбы девушке все же пришлось открыться мужу — перед Джозефом предстала женщина в годах, с совершенно неизвестными чертами лица.

Только тут доверчивый парень понял, что стал жертвой аферы и обмана. Развод случился вскоре после свадьбы и несостоявшаяся жена отправилась домой ни с чем.

Как позже призналась женщина, она отправляла жениху фотографии девушки-модели. Джозеф вынес из истории урок, и теперь более разборчив и осторожен в интернет-знакомствах.