Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семейный терапевт назвал главные ошибки давно женатых пар 

Рамблер 5 часов назад
Названы главные ошибки давно женатых пар
Фото: depositphotos.com
У пар, которые вместе уже долгие годы, зачастую возникает целый список проблем. Американский семейный терапевт Ирина Фирштейн назвала главные ошибки, которые допускают давно женатые пары в семейных отношениях.

Забыть всех

У супругов должно быть пресловутое личное пространство и время, которое он потратит на свои личные желания и планы. Не стоит забывать, что каждый из вас все еще самостоятельная единица, у каждого могут быть свои хобби и даже свой круг друзей. Даже если пара долгие годы живет вместе, не стоит забывать о своей социальной жизни.
Так вам всегда будет, о чем поговорить, вы успеете по друг другу соскучиться, и каждый будет чувствовать себя самодостаточной единицей.

Надо поговорить

Давно женатым парам приходится решать немало финансовых проблем. По мнению Фирштейн, не стоит избегать денежных вопросов. Спокойно обсуждайте свои будущие траты и не стесняйтесь сказать, что вы планировали отложить деньги на другое дело. При этом важно не упрекать партнера тем, что он зарабатывает меньше, и уж точно не считать, кто сколько потратил на семейные дела.

Язык до любви доведет

По мнению психологов, «язык любви» действительно существует. Среди бытовых проблем старайтесь оставлять место для юмора, нежности и интима. Не забывайте делать друг другу комплименты и старайтесь замечать успехи друг друга, тогда негативные моменты, на которые вы обратили внимание, не будут создавать между вами постоянное напряжение. Разбавляйте повседневность приятными моментами. Пусть даже это будет совместный завтрак или сериал, который вы посмотрите вместе.
Кому был выгоден брак Пугачевой и Стефановича
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасны семена яблок
Чем опасны семена яблок7
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели5
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
Почему женщины все же не могут ходить топлес
Почему женщины все же не могут ходить топлес8
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку5
Видео
Собчак и Богомолов поженились
03:07
Собчак и Богомолов поженились
Звёзды
«Шансы на выздоровление крайне низкие»
01:15
«Шансы на выздоровление крайне низкие»
Звёзды
«Отмываюсь»: Волочкова заговорила о свадьбе Собчак
03:07
«Отмываюсь»: Волочкова заговорила о свадьбе Собчак
Звёзды
У Заворотнюк началось воспаление легких
01:38
У Заворотнюк началось воспаление легких
Звёзды
Телохранитель Джексона раскрыл тайну его смерти
11:13
Телохранитель Джексона раскрыл тайну его смерти
Звёзды
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
03:07
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
Звёзды
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
03:07
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
Звёзды
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
00:41
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
Звёзды Другое
Заворотнюк парализовало
01:38
Заворотнюк парализовало
Звёзды
На Заворотнюк поставили крест
01:38
На Заворотнюк поставили крест
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение