Названы главные ошибки давно женатых пар

Семейный терапевт назвал главные ошибки давно женатых пар

У пар, которые вместе уже долгие годы, зачастую возникает целый список проблем. Американский семейный терапевт Ирина Фирштейн назвала главные ошибки, которые допускают давно женатые пары в семейных отношениях.

Забыть всех

У супругов должно быть пресловутое личное пространство и время, которое он потратит на свои личные желания и планы. Не стоит забывать, что каждый из вас все еще самостоятельная единица, у каждого могут быть свои хобби и даже свой круг друзей. Даже если пара долгие годы живет вместе, не стоит забывать о своей социальной жизни.

Так вам всегда будет, о чем поговорить, вы успеете по друг другу соскучиться, и каждый будет чувствовать себя самодостаточной единицей.

Надо поговорить

Давно женатым парам приходится решать немало финансовых проблем. По мнению Фирштейн, не стоит избегать денежных вопросов. Спокойно обсуждайте свои будущие траты и не стесняйтесь сказать, что вы планировали отложить деньги на другое дело. При этом важно не упрекать партнера тем, что он зарабатывает меньше, и уж точно не считать, кто сколько потратил на семейные дела.

Язык до любви доведет

По мнению психологов, «язык любви» действительно существует. Среди бытовых проблем старайтесь оставлять место для юмора, нежности и интима. Не забывайте делать друг другу комплименты и старайтесь замечать успехи друг друга, тогда негативные моменты, на которые вы обратили внимание, не будут создавать между вами постоянное напряжение. Разбавляйте повседневность приятными моментами. Пусть даже это будет совместный завтрак или сериал, который вы посмотрите вместе.