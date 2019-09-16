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Социальный опрос показал какими особенностями должна обладать женщина, чтобы мужчина сделал ей предложение 

SM News 3 часа назад
Мужчины рассказали, кого выбирают в жены
Фото: SM News
Большинство женщин считает, что для того, чтобы понравиться мужчине, нужно быть красивой.
Не так давно было проведено исследование. Мужчины рассказывали о том, какие женщины вызывают у них желание никогда не жениться. Мы приготовили для вас 3 типа женщин, которых семейная жизнь с большей вероятностью обойдёт стороной.

Слишком красивая

Мужчины любят красивую картинку. Их привлекают прекрасные женщины. Тем не менее они понимают, что очень красивая девушка вряд ли сможет стать спутницей жизни, к которой интерес никогда не пропадёт. Скорее всего, такая девушка большую часть своего времени будет уделять разговорам о макияже, походам по магазинам косметики и наведению марафета.

Недоверчивая леди

Мужчины признают, что ценят свободу превыше всего. Поэтому им импонируют женщины, способные понять что нужно соблюдать границы в отношениях с мужчиной. Ограничение чужой свободы — тревожный звоночек, который говорит о том, что партнёр психически нездоров.

Смысл жизни — мужчина

Не каждый выдержит женщину, у которой единственная цель в жизни — выйти замуж. Любой уважающий себя мужчина хочет видеть рядом с собой самодостаточную женщину со своими интересами и желанием заполнить свободное время различными хобби.
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