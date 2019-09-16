Мужчины рассказали, кого выбирают в жены

Социальный опрос показал какими особенностями должна обладать женщина, чтобы мужчина сделал ей предложение

Большинство женщин считает, что для того, чтобы понравиться мужчине, нужно быть красивой.

Не так давно было проведено исследование. Мужчины рассказывали о том, какие женщины вызывают у них желание никогда не жениться. Мы приготовили для вас 3 типа женщин, которых семейная жизнь с большей вероятностью обойдёт стороной.

Слишком красивая

Мужчины любят красивую картинку. Их привлекают прекрасные женщины. Тем не менее они понимают, что очень красивая девушка вряд ли сможет стать спутницей жизни, к которой интерес никогда не пропадёт. Скорее всего, такая девушка большую часть своего времени будет уделять разговорам о макияже, походам по магазинам косметики и наведению марафета.

Недоверчивая леди

Мужчины признают, что ценят свободу превыше всего. Поэтому им импонируют женщины, способные понять что нужно соблюдать границы в отношениях с мужчиной. Ограничение чужой свободы — тревожный звоночек, который говорит о том, что партнёр психически нездоров.

Смысл жизни — мужчина

Не каждый выдержит женщину, у которой единственная цель в жизни — выйти замуж. Любой уважающий себя мужчина хочет видеть рядом с собой самодостаточную женщину со своими интересами и желанием заполнить свободное время различными хобби.