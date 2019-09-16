5 лучших технологических решений для секса

Техника секса: 5 лучших технологических решений для интимной жизни

Секс — одна из базовых потребностей человека, а полноценная половая жизнь — залог здоровья физического и психического. Современные технологии, какими бы продвинутыми они ни были, не могут полностью заменить интимные отношения.

Тем не менее наука и инженерная мысль не стоят на месте и в сфере секса. MedicalNote подготовил обзор наиболее интересных разработок, которые могут дополнить и разнообразить сексуальную жизнь.

Может показаться, что технологии не ушли далеко в улучшении интимной жизни человека. Это справедливо лишь отчасти. Разработки в этом направлении ведутся давно и местами даже успешно.

Главная проблема в следующем: все, что касается секса — глубоко индивидуально, и поэтому очень трудно представить технологию или решение, которые подходили бы сколько-нибудь большому числу пользователей.

Нельзя создать секс-робота, который бы понравился всем. Это только в фильме «Искусственный разум» герой Джуда Лоу — андроид-обольститель Жиголо Джо может одинаково успешно удовлетворить любую женщину. Хотя последние достижения в сфере искусственного интеллекта и дают надежду, что вскоре такое будет возможно.

А пока разберем самые многообещающие разработки из уже существующих.

Сделаем это дистанционно

Идея дистанционных интимных отношений не дает человечеству покоя еще со времен «секса по телефону». Сегодня все гораздо технологичнее.

Так, амстердамская компания Kiiro гордо называет себя лидером в индустрии «теледилдоники» (teledildonics) — технологии, которая позволяет партнерам передавать тактильные, тепловые и другие ощущения по интернету с использованием интерактивных стимуляторов.

Основная продукция компании — собственно дилдо (а также вибраторы, искусственные вагины и другие устройства) с возможностью подключения к интернету и управления через компьютер. Флагманские изделия Kiiro — наборы для двоих.

Принцип действия понятен: находясь даже на разных континентах, партнеры могут связаться по видеосвязи и, используя свои элементы набора, заняться виртуальным сексом.

Похожее решение предлагает компания Vibease, которая выпускает генитальные стимуляторы с возможностью дистанционного управления через приложение.

Здесь тоже все просто: подходящий вибратор синхронизируется с мобильным приложением, с помощью которого можно задавать режимы активности устройства, включать и выключать его. Женщина может управлять вибратором сама или в буквальном смысле передать контроль над своими чувствами партнеру, загрузив приложение на его смартфон.

Создатели устройств особо подчеркивают, что их можно незаметно носить под нижним бельем и заниматься «этим» даже на работе, в кино или во время прогулки.

Подушка вместо мужчины

Еще одно похожее решение, но более романтичное, разработано компанией Little Riot. Устройство получило название PillowTalk — это устойчивое выражение, которое означает «интимный разговор» или «делиться секретами», в общем, то, о чем пары говорят, лежа вечером в постели.

PillowTalk позволяет парам, вынужденным оказаться далеко друг от друга, слушать сердца друг друга. Парные комплекты включают в себя браслеты и компактные динамики. Браслет надевается на ночь на запястье, а динамик можно поместить под подушку.

Сердцебиение (точнее пульс) одного из партнеров считывается браслетом и передается на динамик под подушкой у другого, и наоборот. Таким образом даже пары, что вынуждены провести несколько дней в разлуке, могут засыпать под звуки родного сердца.

Тем временем производитель презервативов Durex предлагает парам комплекты нижнего белья Durex Fundawear, которое можно подключать к мобильному приложению и интернету. В белье вмонтированы миниатюрные вибраторы, которыми партнер управляет через приложение на своем смартфоне. Можно прикасаться к разным зонам, обозначенным на экране точками.

В виртуальной спальне

В индустрии секс-технологий активно развиваются и VR-технологии. Существующие устройства виртуальной реальности, такие как Oculus и HTC Vive, позволяют погрузиться в мир самых смелых эротических фантазий.

Целые компании и группы разработчиков работают над контентом для таких виртуальных секс-игр — от реалистичных миров, где можно выбирать себе любого партнера или партнеров, до фэнтезийных локаций вроде Древнего Рима или космического корабля, где можно заняться сексом с принцем или пришельцем.

Тематические игры позволяют также выбирать себе внешность — подходит для тех, кто не очень уверен в себе. Есть и многопользовательские игры, в которых вы общаетесь не с персонажами компьютерной игры, а с живыми людьми, которые подключились к виртуальному миру.

Например, платформа виртуальной реальности Chathouse 3D предлагает пользователям целый мир, в котором можно непринужденно общаться со случайными или постоянными партнерами, моделировать различные ситуации и вступать в виртуальный интимный контакт.

Прорисовка персонажей, декорации и реалистичность сочетают в себе преимущества порнофильмов, секс-чатов и общения по видеосвязи.

Секс с искусственным разумом

Еще одно перспективное направление — искусственный интеллект. Еще десять лет назад ИИ-технологии были предметом изучения и разработок передовых лабораторий, а сегодня они находят применение в повседневной жизни. Наши смартфоны, компьютеры, телевизоры и даже холодильники стремительно обзаводятся собственным разумом.

Конечно, до создания полноценной компьютерной личности человечеству еще, надеемся, далеко. Но самообучающиеся машины, алгоритмы, распознающие образы и чувства, — это уже реальность. Так почему бы не применить это для разнообразия сексуальной жизни?

Искусственный интеллект решает одну из фундаментальных проблем, о которой говорилось выше, — индивидуальность сексуальных предпочтений.

Разработчик из Кремниевой долины Мэтт Макмаллен (Matt McMullen) давно мечтал о реалистичной подружке-роботе, которая не только никогда не откажет в сексе, но и поддержит разговор и утешит в трудную минуту. Ему помогли знания в сфере ИИ и машинного обучения.

Макмаллен недавно представил реалистичную секс-куклу по имени Гармония (Harmony). Кукла разговаривает, реагирует на прикосновения, может поцеловать в ответ и реалистично стонет во время соития.

Разработчики и придумали кое-что для женщин. Искусственный пенис Hum, снабженный алгоритмом машинного обучения, приспосабливается к движениям мышц вагины и соответственно подстраивает стимуляцию.

Таким образом секс-игрушки получают большую индивидуальность — теперь их можно выбирать не только по цвету и размеру, но и по своему темпераменту.

Секс-трекеры

Следить за своим сексуальным здоровьем не менее важно, чем регулярно проходить медицинское обследование. Помочь в этом могут трекеры и платформы, разработанные для мониторинга сексуальной активности.

Например, популярные фитнес-трекеры FitBit имеют режим «Секс», в котором можно отслеживать, сколько калорий вы сжигаете во время занятий «этим». Устанавливать режим и выключать его нужно вручную — до и после полового акта.

Есть и целый ряд мобильных приложений, которые позволяют мониторить активность сексуальной жизни, влияние секса на состояние здоровья и другие интимные параметры. Это такие сервисы как Nice Sex Tracker, My Sex Log, iBoogie, Sex Keeper и другие. В некоторых приложениях можно вести учет партнеров и проставлять им оценки.

Другие приложения несут образовательную составляющую: в них можно получить полезную информацию, касающуюся полового здоровья, найти ближайшую клинику, пройти тест на венерические заболевания, получить советы о том, как разнообразить свою интимную жизнь.