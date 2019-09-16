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Умирающему жениху пришлось поспешить со свадьбой 

Lenta.ru 5 часов назад
Умирающему жениху пришлось поспешить со свадьбой
Фото: Debbie Cooper
Паре из британского города Кингстон-апон-Халл пришлось поспешить со свадьбой из-за смертельной болезни, которая медленно убивает жениха. Об этом пишет издание Hull Daily Mail.
Дебби (Debbie) и Марк Купер (Mark Cooper) 11 лет были вместе, но планировали заключить брак не раньше следующего года. В августе 2018 года самочувствие Марка ухудшилось. Врачи подозревали инсульт, однако спустя несколько месяцев пришли к выводу, что у него боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. В течение следующих двух лет Марк потеряет возможность ходить и говорить, а затем умрет.
Дебби и Марк решили сыграть свадьбу пораньше, пока он еще способен пройти к алтарю и прочитать свадебную клятву. «Перед церемонией мы предупредили регистраторов свадьбы о его болезни, из-за которой он плохо выговаривает слова и с трудом произносит целые фразы, — рассказала Дебби. — Они отнеслись с пониманием и давали нам обоим текст клятвы по частям не длиннее двух слов». После свадьбы пара уехала в Турцию на медовый месяц.
В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.
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