Как узнать мужчину, живущего с мамой

Мужчину живущего со своей мамой очень легко распознать

Как можно понять, что мужчина в свои 30 и даже 40 лет все еще живет вместе с мамой

1. У него нет серьезных отношений с девушками либо же он долго не проявляет инициативу создать свою семью

Как правило, такой мужчина подсознательно считает что у него уже есть семья, да и не важно что только родительская. Все необходимое для него по дому делает мама: стирает, убирает, готовит. Она его всячески поддерживает и всегда готова поговорить на любые темы. А отец тоже может в чем-то помочь и что-нибудь хорошее посоветовать. Его все устраивает, поэтому зачем ему еще девушка? Ее роль выполняет мама. А если она у него и есть, то, в большинстве случаев, нужна только для ведения интимной жизни.

2. Он не принимает взрослых решений и ведет себя как подросток

Находясь постоянно в окружении своих родителей, мужчине кажется что он еще очень молод, у него много сил и энергии. Это иногда приводит к тому, что ему не хочется менять свое поведение в жизни: знакомиться с новыми людьми, иметь жену, достигать каких-то больших целей. Он остается на том же жизненном уровне, что и раньше, и при этом отказывается принимать серьезные взрослые решения. Также это может быть заметно не только по его поведению, но и по подростковой манере одеваться и говорить. Общаясь с ним, складывается впечатление, что в нем еще есть что-то детское, подростковое.

3. Мужчина плохо разбирается в распределении семейного бюджета

Если начать говорить с ним на тему траты денег в семье, он, скорее всего, не поддержит с вами об этом разговор. Это связано с тем, что мужчины живущие долгое время вместе с мамой, не всегда знают о стоимости всех нужных вещей для дома: мыла, моющих средств, салфеток и ежемесячных суммах оплаты коммунальных услуг. Вместо этого большую часть заработанных денег они тратят на одежду, развлечения, отдых, а остальное уже уходит на затраты для дома.

4. Если у него есть девушка, он скорее всего предложит ей переехать жить к нему с мамой

Для мужчины, которого вполне устраивает жить в одном доме с мамой, лучшим решением будет пригласить свою девушку переехать к нему. Ведь нет ничего стыдного в том, чтобы вот так вот жить всем вместе. И, кроме того, это выгоднее чем брать квартиру в ипотеку. Так что для мужчины такое решение может быть вполне нормальным, но не каждой девушке оно может понравиться. Ведь теперь ей придется уметь поддерживать хорошие отношения не только с ним, но еще и с его родителями. А там кто знает, получится ли это или из-за свекрови она поссорится с мужем.

5. Он вполне доволен своей жизнью, поэтому даже не пытается выйти из зоны комфорта и что-то изменить

Некоторые одинокие мужчины чувствуют себя достаточно счастливыми, зная, что дома всегда тепло и уютно, можно в свободное время посмотреть любимые передачи по телевизору, мама обязательно приготовит что-то вкусненькое. Какой вообще смысл лишний раз беспокоится и жертвовать своим здоровьем ради каких-то жизненно важных достижений? Зачем пытаться быть, таким как модно сейчас в обществе? Можно ведь просто жить с комфортом для себя и совершенно незачем кому-то что-то доказывать.