Женские уловки, которые бесят мужчин

Женские уловки, которые мало того что не работают, так еще и бесят мужчин

На первом свидании мы все отчаянно стараемся произвести впечатление на своего собеседника. Пускаем в ход все свое обаяние, стреляем глазками, задорно смеемся и порой даже не подозреваем, что используем абсолютно неправильную тактику поведения и вместо восторга вызываем в спутнике только досаду и раздражение. Вспомните блистательную Кейт Хадсон в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». В общем, вот они — вредные советы. С ними срок сократится до одного-единственного дня. Прочитайте и не делайте!

Разговаривают с мужчиной, как с ребенком

Есть такие женщины, которые даже не замечают, как переходят на слащавый тон и уменьшительно-ласкательные слова в общении со взрослым мужчиной. Этакая всезнающая и понимающая мамочка. Мужчины признаются, что это выводит их из себя, и они в какой-то момент начинают ждать появление у носа платка с просьбой сморкнуться. Унизительно, и только.

От первого свидания мужчины ждут приятной беседы на равных с умной и веселой девушкой. Подумайте об этом.

Жалуются на жизнь

Никто не любит слушать о чужих проблемах. Всем хватает и своих. Так что меньше подробностей и больше общих разговоров на интересные темы. Не углубляйтесь в рассказ о конфликте с начальником, лучше спросите, что он думает о выставке авангардистов, а если он ее пока не видел — невзначай намекните, что вы бы с удовольствием взглянули на картины еще раз.

Стараются во всем ему угодить

Не пытайтесь соглашаться с каждым его суждением! Он, скорее, влюбится в вашу индивидуальность, чем в отражение собственных взглядов на жизнь.

Будьте собой —уникальной, харизматичной и смелой. Помните, лучшее соблазнение — это искренность.

Яркий макияж привлекает самца

Яркий макияж (впрочем, как и вызывающая одежда) остался далеко в прошлом. Сегодня в моде естественность и элегантность. Поверьте, мужчина куда больше оценят минимальное количество косметики и стильный наряд, чем черную помаду, три слоя тональника, сияющий хайлайтер и глубокое декольте.

Вспоминают каждого кавалера

В стремлении казаться привлекательной и востребованной в глазах спутника женщины начинают хвастаться своими успехами среди других мужчин. Таким образом, дама набивает себе цену и думает, что разжигает в мужчине азарт охотника. Но нет. На самом деле эти разговоры просто утомляют. Вы еще очень мало знаете друг друга, чтобы пробудить в нем ревность. А слушать истории о других, и понимать, что вы так же расскажете и о нем… Мало приятного. Каждый мужчина хочет быть единственным и главным.