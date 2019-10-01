Почему мужчины тяжелее переживают развод

Считается, что от развода в основном страдают женщины. Мужчине же расторжение брака приносит разве что облегчение: снял ярмо с шеи — и вперед! Однако цифры говорят о другом. По данным Британского опроса, в котором участвовало 3500 респондентов, 23% мужчин после расставания чувствуют себя опустошенными и подавленными, зато 46% женщин сообщили, что развод принес им облегчение. Исследование психологов Калифорнийского университета в Риверсайде, которое подразумевало наблюдение за участниками, вообще показывает, представители сильного пола после разрыва отношений гораздо чаще идут на самоубийство.

В чем же дело?

На это есть, как минимум, пять причин.

Отсутствие моральной поддержки

В то время как разведенную женщину жалеют всем миром, разведенному мужчине приходится переживать ситуацию в одиночку. Мужчин принято оставлять наедине с бедой, что играет не очень-то на руку их психологическому благополучию.

Нет возможности выплакаться

Женщина может изливать свое горе так, как ей хочется. Мужчины же живут по конвенциональным правилам того, как нужно страдать. Залиться алкоголем — можно, плакать на плече у мамы — нельзя. А ведь последнее гораздо полезнее для нервной системы!

Нехватка домашнего уюта

Как правило, по крайней мере, в постсоветских странах, именно женщины занимаются домом. Чистая постель, вкусный ужин, убранная комната — дело рук жены. А когда она уходит, этого уже нет, и мужчине тяжело адаптироваться к новому быту.

Расставание с детьми

Чаще всего дети остаются с матерью. И для отца это двойной удар, особенно, если он привык проводить с чадом все свободное время. Увы, единичные встречи раз в неделю этого не заменят.

Незакрытые гештальты

Житейский опыт показывает, что мужчины обычно расторгают брак, руководствуясь доводами рассудка. Если женщина может психануть и уйти, то мужчина будет терпеть до последнего просто потому, что внезапная вспышка эмоций выглядит немужественно. А это значит, что у него наверняка осталось множество невысказанных обид, о которых уже поздно говорить. К сожалению, они никуда не деваются, и могут угнетать человека много лет спустя.