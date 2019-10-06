Что мужчины любят в женщинах постарше

Уже давно известно, что большинство мужчин практически не смотрят на внешние данные. Некоторые наоборот предпочитают женщин постарше, так как они значительно выигрывают у молодых.

Целеустремленность

Мужчины очень не любят то, что им приходится угадывать, что нравится женщине. Как правило, молодые не знают точно, чего они хотят от жизни, поэтому очень непостоянны. Более зрелые всегда уверенно идут к своей цели, а мужчины заранее знают все их прихоти. Целеустремленность распространяется не только на карьеру, но и на отношения. В то время, когда юная девушка устраивает скандалы из-за того, что ей что-то не понравилось, зрелая заранее устанавливает границы и правила, чтобы их никто не нарушал.

Вдохновение

У женщин постарше есть большой жизненный опыт, которым они могут поделиться с мужчинами. Она будет вдохновлять его, помогать ему становиться лучше. Мужчина всегда будет чувствовать заботу и любовь, а это даст ему уверенность в себе и в своей возлюбленной.

Самодостаточность

Молодые двушки, которые ещё не успели себя реализовать, начинают самоутверждаться за счёт мужчины. Если она ещё не построила карьеру, ей непременно нужен красивый и богатый мужчина, который повысит не статус в обществе. Зрелые женщины самодостаточны и не зависят от внимания мужчины, поэтому им не надо играть на публику.