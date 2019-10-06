Как девочек отдают в секс-рабство, прикрытое браком

Секс-рабство, прикрытое браком

Девочек и девушек в Ираке выдают замуж как секс-рабынь. К такому выводу пришло издание «Би-би-си», проведя собственное расследование. Кроме того, в этом могут быть замешаны священнослужители, которые используют противоречивую религиозную практику, известную как Мутаа (ее еще называют «временным браком», или «женитьбой для удовольствия»). О приоткрытых тайнах на мир сексуальной эксплуатации детей и молодых женщин в Ираке — в материале «360».

С редакцией «Би-би-си» связались заинтересованные члены общин в Ираке, рассказавшие о сексуальных преступлениях по древней религиозной практике, трактованной на новый лад. Мутаа или женитьба ради удовольствия — временный брак, дозволенный у шиитов, но запрещенный у суннитов.

Его срок определяется парой по взаимной договоренности. При этом в договоре оговаривается содержание жены и вознаграждение при расторжении брака.

Сейчас в Ираке такой вид брака получил широкое распространение. Правда, девушки, а иногда и девочки, не знают, что выходят замуж на время. Они становятся жертвами обмана священнослужителей, которые, по данным «Би-би-си», замешаны в таких преступлениях.

Поскольку в вопросах брака в Ираке очень строгие законы, такая форма нечестной женитьбы может навсегда испортить репутацию и дальнейшую жизнь девушки.

Уголовный кодекс Ирака гласит, что любое лицо, имеющее половые контакты вне брака с девушкой или женщиной, может лишиться свободы на срок до семи лет, если девушке от 15 до 18 лет, или до 10 лет, если девушке меньше 15 лет.

Расул

Свою историю рассказала девушка по имени Расул. В силу сложившихся обстоятельств она была отчуждена от своей семьи и поддерживала сестру Рулу. Девушка много работала, но на скудную зарплату прожить в Багдаде было сложно. Во время работы она познакомилась с мужчиной, который проявлял к ней знаки внимания, интересовался ее прошлым и у Расул постепенно появились к нему чувства. Через несколько недель ухаживаний мужчина сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. О том, какой брак ее ожидает, Расул на тот момент даже не догадывалась.

Пара пришла в религиозную брачную контору, расположенную в одном из районов Багдада — Кадхимия. Церемония прошла быстро — священнослужитель произнес несколько слов и спросил ее, согласна ли она с приданым в 250 долларов, которое получит, следом Расул он дал ей контракт. Девушка не умела читать, но и в противном случае, она бы не поняла, что что-то не так. Контракт аналогичен обычному брачному договору шариата, но есть одно «но» — священнослужитель просто пишет в скобках «Мутаа».

Новоиспеченный муж отвез девушку в квартиру, где сразу же отвел в спальню. Через несколько дней он исчез. Расул тогда пришла к священнослужителю, который заключил брак, и тот рассказал ей о тонкостях церемонии. Он также предложил ей и дальше заключать подобные браки, говоря, что у девушки больше нет выбора, учитывая ее положение.

Священнослужитель также сфотографировал ее. Поскольку девушка не имеет образования, а ее зарплата слишком мала, она согласилась. К тому же она больше не была девственницей, а это помешало бы найти мужчину, который захочет заключить с ней полноценный официальный брак.

«Священник стал посредником, давая мне работу, и у меня не было выбора, кроме как идти по этому пути», — говорит Расул.

Она не рассказывает сколько зарабатывает, но говорит, что священнослужитель делает ей инъекции противозачаточных препаратов, чтобы она не забеременела. Отказаться от таких браков, по словам Расул, она уже не может.

Сейчас девушка даже не может сосчитать сколько браков и, соответственно, мужчин у нее было.

«Это то, что очень широко распространено. Есть много девушек, как я», — говорит Расул.

Расследование

Журналист, специально приехавший в Ирак, чтобы провести скрытое расследование, рассказал, что, поговорил с 10 священнослужителями, восемь из них согласились провести обряд «Мутаа». Нашелся даже тот, кто был готов предоставить репортеру под прикрытием выбор «невест». Возраст девушек священнослужителя не смущает. Говоря о девственности придуманной жены, священнослужитель предлагает в качестве альтернативы анальный секс.

Журналисту также удалось поговорить с мужчиной, заключающим такие браки. По словам 40-летнего Али, «это не считается грехом, это доступно и дешево, и это нормально». По его словам, он предпочитает для временных браков девушек постарше, так как они более опытные, да и стоят девственницы дороже — священнослужитель может получить порядка 800 долларов за такой контракт.

«Есть священнослужители, которые ищут молодых девственниц, потому что многие клиенты хотят их, они более желанные, и люди платят за них больше», — рассказала Расул.

В Кербеле, священном городе шиитов, расположенном в 100 километрах к югу от Багдада, «Би-би-си» узнало у самого старшего священнослужителя в брачном офисе в мечети, одобряет ли он практику брака Мутаа. По его словам, что хотя и разрешено у шиитов, он никогда не будет этого делать.