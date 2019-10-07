Как правильно рассказать о своих фантазиях в сексе

В некоторых самых смелых сексуальных фантазиях мы боимся признаваться даже сами себе. А уж о том, чтобы произнести их вслух и поделиться ими с партнером порой и вовсе не может быть речи. Однако секс-эксперты уверены, что «взрослый» разговор с любимым не только поможет раскрыть вашу сексуальность, но и выведет отношения на принципиально новый уровень

Открытый разговор о сексе практически всегда ставит нас в уязвимую позицию, особенно если мы считаем свои сексуальные желания постыдными или в какой-то мере табу. Поэтому для многих женщин снять с себя одежду и заняться сексом гораздо проще, чем обнажить душу и рассказать о своих сексуальных фантазиях.

Одних беспокоит, что их мысли и желания не будут в точности совпадать с сексуальными предпочтениями партнера, другие боятся осуждения, но самым главным камнем преткновения на пути к сексуальной откровенности является страх быть отвергнутой. Поэтому многие женщины жертвуют своим сексуальным здоровьем и хранят свои фантазии глубоко внутри себя.

passion

Однако, для поддержания гармоничных отношений, очень важно научиться открыто разговаривать о сексуальных фантазиях. Причем возможность высказаться должна быть как у вас, так и у вашего партнера. Конечно, это гораздо проще сказать, чем сделать. Несколько простых шагов помогут вам прийти к откровенному разговору на интимную тему.

Сексуальные фантазии не делают вас фриком

Сами по себе сексуальные фантазии не являются чем-то грязным или непристойный или же индикатором ваших личных качеств или отношений с партнером. Они существует как бы сами по себе. Вот как объясняет этот феномен сертифицированный секс-терапевт Кимберли Атвуд: «Наш мозг является самой эрогенной зоной в организме. Секс вообще начинается с головы и нашего отношения к нему, что, конечно же, часто вовлекает фантазии. Даже самые смелые сексуальные фантазии совсем не говорят о том, что с вами что-то не так».

На самом деле, совсем не обязательно, что сексуальные фантазии вообще что-то значат и несут в себе скрытую информацию о ваших персональных качествах. Даже если вы тайно желаете заняться любовью втроем или сексом в наручниках, это не делает вас полиаморным гиперсексуалом или податливым фриком.

Для ваших негласных желаний нет никаких ограничений, пока они у вас в голове.

Интересно, что сексологи ведут статистику самых популярных сексуальных фантазий, по результатом которой большинство желаний крутится вокруг БДСМ и интимной близости с лучшим другом или подругой своего партнера. Однако эти фантазии так и остаются фантазиями, и в реальной жизни люди не горят желанием во что бы то ни стало воплощать их в жизнь.

Кому и зачем?

Прежде чем поделиться с партером своими фантазиями, подумайте, с какой целью вы хотите это сделать. Для этого, постарайтесь подумать о своих фантазиях как о своего рода мечтах, которые возникают в вашей голове из неоткуда и над которыми у вас нет контроля.

О некоторых мечтах приятно думать, но совсем нет потребности воплотить их в жизнь. Например, вы можете мечтать о том, как здорово бы было разбить клубничный сад на Марсе, однако это не побуждает вас искать пути воплощения этого желания.

Точно так же и мысли об определенных сексуальных сценариях не являются руководством к действию. Возможно, вы мечтаете о сексе втроем, однако от самой мысли о том, что ваш партер увидит вас за занятиями любовью с другим мужчиной или женщиной, у вас от страха подкашиваются ноги. Поэтому, прежде чем поделиться своими фантазиями с партнером, следует лишний раз задуматься, какой цели вы в итоге хотите добиться. Может вы так близки, что вам необходимо, чтобы любимый человек узнал о вас еще больше, проникнув в самые потайные уголки вашей души. Возможно вы хотите внести разнообразие в уже приевшуюся прелюдию и усилить возбуждение совместным просмотром порно со сценарием, диктуемым вашими фантазиями. Или же вы на самом деле хотите разыграть с партером вашу фантазию? В этом случае, рассказав любимому о вашем желании, возможно он сам проявит инициативу и найдет способ его воплощения в вашу интимную жизнь.

passion

Открывая таким образом душу, вы не только позволяете партнеру узнать вас на более глубинном уровне, но и способствуете укреплению ваших отношений, становясь ближе друг к другу.

Без суеты

Хорошо, если вы готовы рассказать своему партнеру о том, что заводит вас больше всего. Однако, этот вопрос очень деликатный и требует особого подхода. В разговоре обязательно подчеркните, что даже если вы и заинтересованны в том, чтобы попробовать что-то новое, это совсем не означает, что партнер вас не удовлетворяет и фантазия требует немедленного воплощения в жизнь. Ему не нужно в ту же секунду начинать вживаться в роль бравого пожарного, спасающего вас от любовного огня, или же незатейливого слесаря, одной рукой чинящего кран, а другой — виртуозно доводящего вас до оргазма.

Поинтересуйтесь, что ваш партнер чувствует, узнав о ваших фантазиях и дайте ему время переварить услышанное. Будьте готовы к тому, что он не заведется с пол-оборота и не поспешит принимать новый сексуальный опыт; или же со временем передумает воплощать ваши фантазии в жизнь, даже если поначалу идея о новом эротическом опыте показалась ему заманчивой и достойной исполнения.

Если даже случится так, что ваш любимый не придет в восторг от ваших фантазий, разговор может стать отличным поводом, чтобы расспросить партнера о его потаенных эротических желаниях. Возможно ваши фантазии совпадут, и вы загоритесь попробовать что-то новое, что раньше даже не приходило вам в голову.

Ничего личного

Говоря о своих сексуальных фантазиях, мы входим в состояние максимальной искренности в отношениях с партнером, что делает нас максимально уязвимыми и ранимыми. Поэтому любая малоожидаемая нами реакция партнера на наши откровения, может нас серьезно огорчить. Во избежание конфликта, раскрываясь перед партнером, будьте готовы принять любую его реакцию.

Помните, он имеет право испытывать любимые чувства, вызванные вашей откровенностью: от нейтральных до отрицательных. Возможно его посетит страстное желания заняться воплощением ваших фантазий в сию же секунду. Либо же наоборот, они не только не заинтересуют его, но даже вызовут отвращение. Однако, помните, что даже самая негативная реакция не имеет ничего общего с его отношением к вам. Категорическое неприятие вашей фантазии совсем не означает отвращение к вам лично. Это сравнимо с мастурбацией. Во время самоудовлетворения, вы можете думать о чем угодно, при этом но ваш партнер не обязан разделять с вами вашу фантазию или быть ее участником, посмотрим правде в глаза, в ряде случаев ему даже не нужно об этом знать.

С другой стороны, если вы неудовлетворенны своей интимной жизнью или, скажем, в ней полностью отсутствует сексуальное разнообразие, а любое предложение о расширении вашего секс-меню партнер воспринимает в штыки, возможно это повод для серьезного разговора не о фантазиях, а о вашей сексуальной совместимости. Ведь для того, чтобы быть хорошим сексуальным партнером необходимо хотя бы попытаться понять потребности, желания и чувства людей, с которыми мы вступаем в интимную связь. А для этого необходимо желание обеих сторон идти на компромис.