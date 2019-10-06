Где искать будущего мужа

«Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», — звучат в голове слова одной весьма популярной песни. Надежда-то, конечно, есть. Но вот где искать этого самого принца? Да пусть уж и не принца, а хотя бы среднестатистического менеджера со стабильным доходом. Несколько полезных советов вы найдете в нашей статье.

Служебный роман

Вот только не надо морщиться! Необязательно, что в вашем случае все будет так же, как у Бриджит Джонс . Конечно, заводить роман с коллегой рискованно… Но кто не рискует, тот и не получает всего кайфа от жизни. Конечно, речь сейчас идет не о холостом начальнике, который, после неудавшегося романа, может вас уволить. Так сказать, с глаз долой… А, например, о симпатичном маркетологе из соседнего отдела. Или, возможно, вы как настоящий профессионал стремитесь к саморазвитию и посещаете лекции, тренинги и семинары? Вот именно там и можно встретить того, кто вам отлично подойдет. Во-первых, вы уже знаете, что он не глуп. Во-вторых, у него есть работа и он амбициозен. Ну а в-третьих… а черт его знает, что в-третьих! Идите уже и знакомьтесь, а дальше видно будет. Только не флиртуйте со всеми коллегами подряд. Поверьте, это плохая идея. Если уж вам кто-то приглянулся, попробуйте просто дружить, и со временем эта дружба плюс ежедневные 8-10 часов в одном офисе наверняка свое дело сделают.

Мастер-класс или культурное мероприятие

И зря вы списываете со счетов свое хобби. Знакомство в театре или на концерте — это просто стопроцентное попадание в десятку. Настроение у вас отличное, интересы похожи, а если еще и искра пробежит, так вообще здорово. Не смущайтесь и подходите к одиноко лицезрящему картину бородачу в музее, или в театре во время антракта к молодому человеку, скучающему в одиночестве. Ведь раз они пришли одни, то значит, им не с кем обсудить свои впечатления. Так будьте этим кем-то. Словом, не смущайтесь: вдруг именно это знакомство перевернет вашу жизнь. А каким боком тут мастер-классы, спросите вы. Ну как же, ждать прыжка с парашютом вам придется некоторое время. А пока ждете, можно приметить симпатичного инструктора или такого же авантюриста, как вы сами, ждущего очередь прыгнуть в облака. Впрочем, даже если вы любите готовить, то вполне можете встретить на одном из мастер-классов парня, увлекающегося выпечкой. Главное — держите глаза открытыми, настроение приподнятым и улыбку наготове.

Социальные сети

Ну куда же без них? Социальные сети настолько плотно вошли в нашу жизнь, что без них попросту невозможно уже представить себя и мир вокруг. Теперь вы можете выбирать парня по его анкете в сети, по странице, кишащей фотографиями. Или даже проверить, какой тип женщин ему нравится, ведь для этого есть лайки, и услужливые сети показывают нам, кого лайкал ваш визави. Да и общаться в сети вы можете сразу с несколькими мужчинами, прежде, чем выберете единственного. Разумеется, такое общение отличается от живого контакта. Но оно имеет и массу плюсов. Во-первых, ваш избранник не сможет распускать руки, а во-вторых, ему придется думать и напрягаться, чтобы удержать ваш интерес и произвести впечатление. Да и во времени вы не ограничены. Раньше люди выходили замуж по переписке, а сейчас 70% браков заключаются после знакомства в социальных сетях. Так-то.

Да, современный мир диктует нам свои правила и порядки и встретить мужчину мечту уже не так-то просто. Дом, работа, спортзал, и куча дел впридачу. Мы сильно ограничены во времени и мужчины тоже. Просто попробуйте искать там, где вы бываете чаще, и помните, что главное при знакомстве быть собой. Ведь вы прекрасны!