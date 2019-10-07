9 историй самых дорогих продаж девственности

Продажа девственности подразумевает вступление в интимные отношения, а значит, приравнивается к проституции. И хотя в истории культуры разных народов есть вполне устоявшиеся традиции, которые так или иначе включают в себя торги, потерю невинности и оплату (например, ритуал мидзуаге в Японии), сегодня продажа права «первой ночи» кажется, мягко говоря, диковатой.

Конечно, у разных девушек складываются абсолютно разные жизненные обстоятельства, но все они попадают в ситуацию острой финансовой нужды. И решаются на довольно экстравагантную сделку. В обществе, где сексуальное поведение носит довольно свободный характер, некоторые обеспеченные люди совсем не против потратить несколько сотен тысяч рублей за возможность совершить дефлорацию. Суммы, разумеется, достигают заоблачных величин. Представляем 9 историй о самых дорогих невинностях мира.

9-е место Студентка Роузи Рид, 18 лет

В 2004 году 18-летняя англичанка Роузи Рид из Бристольского университета продала свою невинность, чтобы заплатить за учебу. «Товар» был выставлен на онлайн-аукцион. На предложение откликнулось более 400 человек, из которых Роузи выбрала пятерых подходящих кандидатов и после личных встреч с ними выбрала победителем 44-летнего инженера компании British Telecom. За ночь со студенткой мужчина отдал 8400 фунтов стерлингов.

Известно, что в это время Роузи встречалась с другой девушкой, которая ожидала за дверью все время, пока Рид «передавала товар».

8-е место Студентка Алина Перча, 18 лет

Румынка Алина Перча в возрасте 18 лет продала свою девственность, чтобы также оплатить обучение. От продажи невинности девушке удалось выручить 8800 фунтов стерлингов (кстати, по нынешнему курсу это чуть менее 1 миллиона рублей, а на момент совершения сделки получилось бы 450 тысяч). Покупателем стал 45-летний итальянский бизнесмен. Перед днем икс девушка специально прошла два медосмотра, чтобы доказать, что этот секс на самом деле станет для нее первым.

Как рассказала сама Алина, итальянец оказался намного моложе, чем она предполагала, «у него даже не было пивного живота».

7-е место 18-летняя девушка из Красноярска

«Продам девственность, необходима сумма 800 000 р. Деньги нужны срочно, поэтому продаю самое сокровенное. Согласна встретиться хоть завтра! Согласна на проверку».

Вот рекламное объявление, обреченное на успех.

Согласием на столь экстравагантное предложение ответил известный пранкер из Рунета Евгений Вольнов , заплатив даже больше положенной суммы — 900 тысяч рублей.

6-е место UniGirl

В 2010 году новозеландская студентка, известная лишь по нику UniGirl, оказалась в сложной финансовой ситуации. Как вы думаете, из-за чего? Правильно — ей абсолютно нечем было платить за обучение в университете. Девушка нашла выход из ситуации, продав свою девственность на онлайн-аукционе за 32 тысячи долларов. Итоговая цена привела девушку в настоящий шок, и в комментариях она призналась, что даже не рассчитывала на такую удачу.

5-е место Кэти Кобблерсон, 24 года

Кэти Кобблерсон побила все рекорды, выставив на продажу свою невинность на eBay в 2004 году за 100 тысяч долларов. Объявление быстро удалили, и дальнейшая судьба девственности Кэти неизвестна. Возможно, ей удалось совершить сделку, используя площадку менее популярного аукциона.

4-е место Студентка Катарина Миглорини, 20 лет

Не все девушки решаются на продажу самого сокровенного из-за учебы. 20-летняя студентка Катарина Миглорини из Бразилии пошла на сделку ради помощи жителям своего родного города. Девственность девушки купил японец по имени Нацу, заплатив нереальную сумму в 780 тысяч долларов. Чтобы одержать победу в торгах, ему пришлось долгое время противостоять двум американским бизнесменам.

Деньги, вырученные Катариной, были вложены в строительство домов для социально незащищенных слоев населения ее города.

3-е место Элизабет Рэйн, 27 лет

Таинственная студентка медицинского колледжа Ли Рэйн подошла к продаже невинности очень ответственно. Она сама создала идеальный сайт для проведения аукциона, где отдельную страницу занимал текст с прописанными условиями сделки. Одним из них было то, что 35% от продажи гарантированно пойдут на обеспечение образования для женщин в слаборазвитых странах. Также сайт содержал галерею полуобнаженных фотографий Элизабет.

Торги продолжались мучительно долго, но в 2014 году, когда цена выросла до 801 тысячи долларов, девушка от сделки отказалась и быстренько свернула лавочку.

2-е место Модель Грасиэла Ятако, 18 лет

В 2005 году модель из Перу Грасиэла Ятако оказалась в затруднительном положении. Девушке срочно понадобились деньги на лечение матери и младшего брата. Заработать огромную сумму модельным трудом ей не удавалось, и тогда она пошла на отчаянный шаг и выставила свою невинность на онлайн-аукционе. Когда один американский бизнесмен предложил девушке 1,5 миллиона долларов, она поспешила отказаться от сделки.

«Это вовсе не трюк, и я была абсолютно серьезна в своем предложении, — рассказала впоследствии девушка. — Кроме того, я пыталась привлечь внимание общественности к тому, в каком бедственном положении находится население Перу».

1-е место Натали Дилан, 22 года