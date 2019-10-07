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Это по любви: 5 советов для гармонии в сексе 

WomanHit.ru 13 часов назад
Это по любви: 5 советов для гармонии в сексе
Фото: Кадр из фильма «Любовь и другие лекарства»
Эксперт WomanHit.ru рассказывает, как свести любимого с ума в постели.
Большинство женщин даже не догадываются, насколько легко сделать отношения со своим мужчиной гармоничными, если соблюдать ряд рекомендаций, опираясь при этом на женскую мудрость и любовь. Пятью неочевидными советами, которые сводят мужчин с ума, с WomanHit.ru поделилась женский тренер, love-коуч №1 по признанию американской премии iDate Awards Юлия Ланске.

Долой комплексы

Не допускайте в ваши отношения ложную стыдливость. Самое время отбросить комплексы, позволить себе расслабиться и быть самой собой. Вам нужно не только осознать свою сексуальную привлекательность, но и научиться следовать за своим мужчиной. Открывшись своему партнеру, вы подарите и ему, и себе максимальное наслаждение от близости, и с каждой секундой будете становиться все более раскованной, чувственной и сексуальной.

Научитесь отдаваться процессу

Хороший секс — это когда вы ловите незабываемые ощущения, получая удовольствие. Позвольте себе экспериментировать в постели с вашим мужчиной, тем более что он просто жаждет подарить вам наслаждение. Подарите себе свободу самовыражения. Ваш восторг, ваши чувственные проявления — это то, что обязательно запомнит ваш мужчина. Поэтому наслаждайтесь сами и позвольте вашему мужчине чувствовать себя счастливым мачо.

Позвольте мужчине чувствовать свою доминанту

От того, как вы создадите образ женщины, за которой ваш мужчина готов будет начать охоту, зависят ваше удовольствие и удовлетворение мужчины. Вы можете взять на вооружение роль любовницы или плохой девочки. Именно этот ваш образ позволит вашему партнеру почувствовать над вами свою мужскую власть и с удовольствием раскрыться в этом процессе.

Не бойтесь разнообразить ваше интимное меню

Если ваш мужчина приветствует эксперименты, попробуйте с ним поэкспериментировать. Ваша главная задача — добавить красок в ваши интимные отношения. Всевозможные новшества гарантированно помогут вам устранить массу проблем и наладить эмоциональную обстановку в вашей паре, если будут приготовлены, приправлены и поданы правильно.

Воплощайте сексуальные фантазии вашего мужчины

Вам лучше знать не только о бытовых желаниях вашего избранника, но и о его сексуальных привычках. Они пришли из юношества и остались с ним в его взрослой жизни, поскольку тогда действовали на него возбуждающе и помогали получать сексуальную разрядку.
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