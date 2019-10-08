Пышки снова в моде? Что мужчины на самом деле думают о полных женщинах

Мы решили опросить мужчин и узнать, что они на самом деле думают о дамах с формами. Опрос проводился анонимный, все имена изменены.

Олег, 33 года

"До сих пор не могу признаться окружающим, но да, я предпочитаю полных женщин. Понял я это не сразу, только с возрастом. И смотреть на них приятнее, и на ощупь мне ощущения нравятся больше".

Иван, 37 лет

"У моей жены 52 размер, и я это обожаю! На самом деле, мне все равно, какого она размера. Будь она меньше или больше — ничего бы не изменилось. Я люблю ее любой".

Игорь, 41 год

"В молодости у меня были только худенькие подруги. Теперь же я женат на пышке и очень этому рад. Они добрее, теплее, радушнее. Мне кажется, полнота явно положительно сказывается на характере".

Валерий, 31 год

"Я всегда считал женщин в теле более привлекательными. Да, я никогда не боялся с этом признаться. С детства засматривался только на дам в теле. Не знаю, откуда это у меня. Думаю, что в моих предпочтениях нет ничего плохого".