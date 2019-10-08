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Названа опасность орального секса 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Названа опасность орального секса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи из Соединенных Штатов Америки провели исследование и пришли выводу, что оральный секс потенциально опасен для здоровья. Они уточнили, что один из папилломавирусов человека — HPV-16 — может стать причиной рака гортани и шейки матки.
Специалисты уточняют, что HPV-16 может передаваться при различных контактах — как при прикосновениях, так и при оральном сексе. Чтобы выяснить это, было проведено исследование, в котором приняли участие 97 тысяч человек.
Врачи уточнили, что вероятность заболевания рака увеличивается в 22 раза, передает grodno24.
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Любовь , Здоровье
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