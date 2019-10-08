Названы способы продлить секс

Специалисты перечислили методы, как можно продлить секс без употребления специальных таблеток. Так, продлить процесс поможет «искусство отсрочки», когда партнеры временно останавливаются, а затем продолжают. С помощью этого оргазм будет мощнее, а мужчины дольше смогут заниматься сексом.

Продлить удовольствие помогут упражнения для улучшения общего состояния здоровья. Также для длительного секса нужно использовать презерватив. Он будет несколько снижать чувствительность, что в итоге сделает интим дольше, передает Playboy Russia.