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Названы способы продлить секс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Специалисты перечислили методы, как можно продлить секс без употребления специальных таблеток. Так, продлить процесс поможет «искусство отсрочки», когда партнеры временно останавливаются, а затем продолжают. С помощью этого оргазм будет мощнее, а мужчины дольше смогут заниматься сексом.
Продлить удовольствие помогут упражнения для улучшения общего состояния здоровья. Также для длительного секса нужно использовать презерватив. Он будет несколько снижать чувствительность, что в итоге сделает интим дольше, передает Playboy Russia.
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Любовь , Видео
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