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Почему быть подкаблучником нормально 

СОК.медиа 19 часов назад
Почему быть подкаблучником нормально
Фото: Pixabay
Слово «подкаблучник» звучит грубо. Многие мужчины воспринимают его как оскорбление.
Последнее время все больше парней попадают под женское влияние. При этом они вполне удовлетворены жизнью и не хотят ничего менять. Почему же быть подкаблучником для мужчины вполне нормальное положение дел?

Кто такой подкаблучник?

Подкаблучником называют мужа, над которым доминирует супруга. При упоминании этого слова многие рисуют у себя в голове образ слабохарактерного и забитого мужчины, мнением и действиями которого управляет женщина.
Далеко не всегда эта картинка соответствует действительности. Очень часто уверенный в себе мачо позволяет дома командовать жене. Только ради нее он готов дома убирать, готовить и сидеть с детьми.

Исторически сложилось

Противники такого положения дел приводят доводы, якобы, исторически складывался жизненный устрой так, что мужчина был воином и добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага. Каждый из них четко знали свое место и не претендовали на другое.
Сейчас времена изменились и принято считать, что супружеская пара — это равноценный союз двух независимых людей. Активная помощь супруга по хозяйству вовсе не означает, что он подкаблучник.
Если партнеры правильно распределяют обязанности, то нет ничего страшного, когда женщина зарабатывает больше мужчины, а он следит за домом. Перед принятием серьезных решений в семье они садятся и договариваются. Это как раз и есть нормальные партнерские отношения.

Мужчины не заморачиваются

Мужчины намного проще относятся ко многим вещам, чем женщины. Им совершенно все равно, в какую сторону смотрят окна квартиры или какую плитку лучше положить в ванной. Они особо не задумываются над вопросами, в какую секцию записать ребенка или что лучше съесть на завтрак. Эти вопросы более важны для женщин.
Мужчины полностью отдают им инициативу в этих делах и не заморачиваются. Они просто любят своих женщин и доверяют им. Тем более, что дамы от этого получают еще и удовольствие.
Иногда подкаблучником просто легче взвалить все житейские проблемы на хрупкие женские плечи и ничего не делать. На работе они могут быть начальниками, а предпочитают не связываться с женами и во всем с ними соглашаются. Эта позиция является очень удобной для мужчин.
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