Когда нужно отказываться от секса

О чем нужно помнить, прежде чем соглашаться на близость с новым человеком

Считается, что многие девушки отказываются от секса по поводу и без, что часто становится поводом для шуток со стороны мужчин. Тем не менее как бы ваш партнер не настаивал на близости, есть моменты, которые должны заставить вас отказаться от интимного контакта.

Мужчина не имеет серьезных намерений

Такие мужчины очень любят фразы вроде «ты такая хорошая, милая, но я не уверен, что у нас что-то получится», при этом отчаянно настаивает на сексе. Да, скорее всего, вы действительно ему нравитесь, однако если вы строите планы на эти отношения, вас может разочаровать исход: он просто получит свое, то есть секс, а вы останетесь наедине со своими разбитыми мечтами.

Секс на первом свидании

Некоторые мужчины совсем не против, если вы согласитесь продолжить вечер первого свидания у него дома. И действительно, многих женщин устраивает такой расклад, однако утром вы поедете домой и можете больше никогда не встретить этого мужчину снова. Так что подобные предложения на первом свидании должны вас насторожить и дать понять, что мужчине действительно от вас нужно. Не торопитесь, если мужчина в вас заинтересован, он подождет и не будет настаивать на близости на первом свидании.

Вы слишком доступны

Он звонит и вы сразу отменяете свои дела, не важно, насколько они важные? Плохая новость: в глазах мужчины легкодоступная женщина становится неинтересной. Просто представьте, сколько у него таких как вы в записной книжке, тех, кто согласен на его условия в любое время дня и ночи. Не надо так.

Вы еще слишком молоды

К сожалению, современным молодым девушкам навязывают мысль, что если к определенному возрасту они не переспят с определенным количеством мужчин, они будут считаться чуть ли не ущербными. На этой волне многие молодые девушки идут против своих желаний и соглашаются на секс с тем, с кем не хотят, но окружение ведь не поймет. Помните, самое главное — ваше желание. Вы не обязаны соответствовать ожиданиям родных и особенно друзей.

Вы плохо знаете мужчину

За несколько свиданий невозможно понять, кем на самом деле является человек. Никто не может сказать заранее, какие физические и эмоциональные расстройства пережил этот мужчина и можно ли в принципе оставаться с ним наедине. Секс от вас никуда не денется, а о своей безопасности стоит подумать и не спешить.

Вам верите стереотипам

Наверное, мнение, что размер обуви и длина пальцев говорят о завидных достоинствах, не изменится никогда, пока находятся женщины, готовые в это верить. Помните, что хороший танцор не всегда так же умел в постели. Вера в приметы может сыграть с вами злую шутку.

В любом случае перед тем, как решиться на секс с новым человеком, взвесьте все за и против, прислушайтесь к своим ощущениям, они самые верные.