Почему нужно проще относиться к изменам: 3 причины

Большинство женщин воспринимают измену возлюбленного как настоящую катастрофу. А между тем есть как минимум пять причин, чтобы пересмотреть свое отношение к этому не самому приятному событию в личной жизни.

Измены случаются чаще, чем мы думаем

Вам может казаться, что адюльтер — редкое явление, которое обычно переворачивает жизнь с ног на голову и отнимает веру в мужчин на долгое время. Но вспомните, неужели с изменой не сталкивался никто из ваших знакомых, коллег, родственников и друзей? Как бы не хотелось это признавать, люди изменяют довольно часто, и от такого развития событий едва ли кто-то застрахован.

В изменах нет правых и виноватых

Проблема многих людей в том, что они неправильно воспринимают измену. Принято считать, что в данных обстоятельствах есть плохой человек — тот, кто предал, и хороший — тот, кто стал жертвой. Но разве правильно делить все лишь на черное и белое? При таком раскладе один партнер начинает мучиться от чувства вины и поддаваться манипуляциям, а другой неистово жалеет себя, страдает и обвиняет другого во всех смертных грехах. Как правило, все это не приводит к разрешению конфликта, а лишь усугубляет его. Гораздо разумней без битья посуды попробовать разобраться, в какой момент все пошло не так. Подобный разговор может открыть для вас много нового.

Измена как поиск себя

Как отмечают психологи, порой измена — это последний отчаянный шаг привлечь внимание своего партнера, в отношениях с которым наступил кризис. Другой сценарий — посредством любовника человек просто пытается найти себя, увидеть в себе те качества, о которых он стал забывать в отношениях, или которые попросту не замечает его партнер.