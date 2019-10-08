Обладательницам этих имен неизменно везет в браке

Обладательницам этих женских имен неизменно везет в браке

Как известно, имя — это то, что предопределяет путь человека. Долгое плавание в штиль ожидает ту лодку, которую правильно назвали. Именно поэтому с древних времен имени уделяют огромное значение, считая его определяющим фактором везения.

Многие специалисты пришли к выводу, что имя и судьба тесно взаимосвязаны между собой. При этом есть такие женские имена, которые притягивают к себе, например, успех в личной жизни. Это не всегда, конечно, совпадает с действительностью, но точно есть, к чему прислушаться.

ИА «Экспресс-Новости» сегодня рассказывает о женских именах, которым неизменно везет в браке.

Елена

Елена — женщина очень гордая и знающая себе цену. Именно это очень привлекает в них мужчин. В браке же они становятся более мягкими и покладистыми, взяв на себя большую часть быта. Елены — прекрасные хозяйки и очень преданные жены.

Однако на серьезные отношения, переходящие в свадьбу, они соглашаются не сразу.

Им необходимо время на обдумывание. Как правило, взвешивание всех «за» и «против» в конечном итоге приводит их к успеху в личной жизни. В избраннике они не ошибаются, их брак считается успешным и длительным.

Анастасия

Анастасия — женщина, которая очень хорошо чувствует мужчин. Во всяком случае настроение своего избранника она считывает без труда.

Она способна чувствовать свою вторую половинку, даря ему все необходимые эмоции.

Мужчины очень ценят в таких женщинах их способность подстраиваться под обстоятельства. С ними очень комфортно и легко. И вряд ли в голову мужчине придет мысль о расставании с такой женщиной.

Мария

Женщина, которая носит имя Мария, — оптимистка от природы. Она воспринимает все события в жизни с легкостью, не давая невзгодам ее сломить. С такой спутницей жизни невероятно легко и комфортно.

Мужчины отмечают, что такая женщина словно притягивает к себе успех.

Однако все дело в ее особенном характере. Она может быть хорошей хозяйкой, страстной любовницей и хорошей матерью. И все это сочетается в одной женщине. Как правило, Марии выходят замуж один раз и на всю жизнь. Конечно, бывают исключения, но даже если и так, то Мария все равно найдет для себя идеального спутника жизни.

Недавно мы предлагали вам узнать об обладательницах женских имен, которые никогда не будут бедными.