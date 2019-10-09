Признаки того, что у отношений есть будущее

Эксперты назвали показатели благоприятного развития «любовных дел», пишет bustle.com.

1. Вам комфортно рядом друг с другом

В присутствии партнера вы ощущаете умиротворение, спокойствие. Не нужно беспокоиться о внешнем виде, сказанных словах, действиях. Другими словами, вы можете оставаться собой. Если открыто говорите о своих страхах и неловких моментах, это тоже хороший знак. У пары вряд ли сложатся отношения, если они не могут свободно общаться на любые темы.

2. Вы всегда находите время на общение

Несмотря на часовые пояса, работу и семейные обстоятельства, вы приоритетны друг для друга. Избранник уделяет вам максимальное количество внимания, всегда в курсе ваших новостей, старается как можно чаще проводить время вместе. Если партнер постоянно ссылается на занятость, не стоит возлагать большие надежды на эти отношения.

3. Знакомство с друзьями и семьей

Такой шаг говорит о серьезности его намерений. Партнер осознанно делает вас частью своей жизни. Открыто показывает, насколько вы ему дороги, гордится своим выбором. Если избранник не спешит знакомить вас со своими родственниками, стоит насторожиться. Скорее всего, он не рассматривает ваши отношения как нечто серьезное и долгосрочное.