Названы главные причины появления проблем в сексе

Специалисты назвали главные причины возникновения проблем в интимной жизни. Так, они сообщили, что причиной может стать утаивание заболеваний. Эксперты отметили, что партнеры должны предупреждать друг друга о наличии ЗППП перед сексом. Также стоит говорить о наличии цистита и молочницы.

Как утверждают специалисты, иногда мужчины уделяют мало внимания прелюдии. Это, в свою очередь, может привести к неприятным ощущениям во время интима и даже к его срыву. Также, чтобы не возникли проблемы в сексе, стоит соблюдать гигиену.

При этом эксперты отметили, что не стоит игнорировать болезненные и неприятные ощущения во время полового акта, передает Terrnews.