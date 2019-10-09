7 фраз, от которых замирает сердце мужчины

Считается, что любят «ушами» только женщины. Но практика показывает, что мужчины тоже неимоверно рады, когда им говорят что-то нежное. Как говорится, доброе слово и кошке приятно.

Перед вами 7 фраз, которые стоит говорить любимому почаще. Тогда он вас точно не отпустит.

«Я тобой горжусь!»

Что ни говорите, а все мы ждем поддержки от близких людей. Дети, которых поддерживают родители, вырастают счастливее ровесников, а пары, где принято выражать любовь таким способом, заметно крепче других. Попробуйте и вы — сработает.

«Мне с тобой так хорошо»

Дайте мужчине понять, что его присутствие многое для вас значит. Скажите, что вам с ним безопасно, что вам приятно, когда он рядом, что без него было бы намного тяжелее. Люди любят ощущать собственную весомость в жизни других.

«Как ты себя чувствуешь?»

Иногда элементарная забота важнее, чем тысячи красивых, но пустых слов. Почаще интересуйтесь у избранника, как он себя чувствует, что ему нравится, что он любит, о чем мечтает. Но не переборщите, иначе рискуете стать навязчивой.

«Спасибо тебе большое!»

Не воспринимайте позитивное отношение как должное. Если ваш любимый сделал для вас что-то хорошее — искренне поблагодарите его. Подтвердите, что его старания не прошли даром.

«Пойдем погуляем»

Один из показателей любви — желание проводить с человеком время. Если вы часто предлагаете мужчине сходить на пикник, в кафе, на концерт или даже просто погулять в парке — это показывает, что он занимает в вашей душе особое место.

«Я тебя хочу»

Сексуальность — неотъемлемая часть взрослой жизни. Не стесняйтесь об этом говорить. Если вас тянет к любимому — так и скажите. Поверьте, ему это понравится.

«Я тебя люблю»

Как бы банально это не звучало, но «я тебя люблю» — та фраза, которая заставляет сердце биться чаще. Если вы любите человека — не уставайте ему об этом напоминать. И тогда ваши отношения будут здоровыми, крепкими и долговечными.