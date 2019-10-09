«Я ушла от мужа к любовнику и жалею об этом»

Я ушла от мужа к любовнику и пожалела об этом

Хочу поделиться своей историей. Мне 40 лет, есть взрослая дочь от первого брака. Мы прожили с мужем вместе 17 лет. Брак всегда считала счастливым, хотя свои подводные камни, конечно, имелись. Замуж выходила, хорошенько все обдумав.

Выбрала из поклонников, которых у меня на тот момент было очень много, самого умного, надежного и ответственного парня. Муж очень любил меня, отношения у нас были крепкие, стабильные. Дом, работа, ребенок. Со временем появились деньги, жили в достатке. Но мне не хватало эмоций, чувств! Я вновь хотела влюбиться.

Мой муж очень сдержанный и не эмоциональный человек. Он вел себя по отношению ко мне, как «сухарь» и не проявлял любви и романтики. Я встретила человека, яркого, эмоционального, творческого, у нас случился роман. Мой муж узнал и весь мой мир рухнул. Я просила его простить меня, умоляла не уходить и сохранить семью, и он остался…Но наша жизнь превратилась в ад.

Его холодность ко мне, недомолвки, постоянные подозрения. Через полгода я решила уйти из семьи.

Развод мы переживали очень болезненно. Муж закатывал истерики, умолял остаться, как я его когда-то. Но я уже дала слово другому человеку, что буду с