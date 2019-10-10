Как выбирают партнеров для секса в разных странах

Ученые рассказали, как в разных странах происходит выбор партнера для секса

Ученые из Тюменского государственного университета вместе с зарубежными коллегами из других стран провели исследование, в ходе которого изучили особенности выбора романтического партнера в различных странах. В результате специалисты вывели закономерности в зависимости от уровня развития общества. О работе ученых сказано в статье, опубликованной в журнале Sexuality and Culture.

Как отмечается, в эксперименте участвовали 2740 человек из шести стран мира — России, Америки, Португалии, Франции, Ямайки и Грузии. Им предложили оценить различные характеристики своего партнера по специальной шкале.

Результаты показали, что в менее развитом обществе при выборе партнера определяющими факторами становятся биологические параметры, такие как рост, телосложение, запах.

При этом по мере развития общества на первый план выходят характеристики, заданные социумом — манера поведения, стиль в одежде, особенности речи.

По словам экспертов, для более высокой ступени развития общества характерна высокая степень индивидуализации и эмансипации. Тем самым вариативные характеристики, которые можно изменить, ценятся выше предопределенных генетикой или эволюцией.

Ранее психологи из Германии и США провели исследование и установили, что аспекты взаимоотношений при смене партнера никак не меняются.