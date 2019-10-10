«Я бы в фермеры пошел»: названы самые «сексуальные» профессии

Компания Lelo UK выяснила, представители каких профессий ведут наиболее активную сексуальную жизнь. По его результатам самой «сексуальной» признана профессия фермера. 33% опрошенных представителей сельского хозяйства признались, что занимаются сексом как минимум раз в день, сообщает Mirror Online. В опросе приняли участие 2000 мужчин и женщин разных профессий.

Две трети (67%) аграриев уверены, что их работу в спальне можно считать превосходной. На второй строчке расположились архитекторы: 21% представителей ежедневно занимается сексом. Третья строчка досталась парикмахерам: 17% брадобреев похвастались, что предаются утехам какждый день.

Последнюю строчку рейтинга заняли журналисты. Каждый пятый представитель этой профессии признался, что занимается сексом всего раз в месяц.

Авторы исследования определили факторы, влияющие на сексуальную жизнь представителей разных сфер деятельности. Это и степень физической активности на работе, и воздействие окружающей среды, и гибкий график. Ранее положительное влияние активного образа жизни на секс подтвердили британские ученые. Кроме того, регулярные занятия любовью омолаживают тело: организм во время полового акта вырабатывает гормон окситоцин. Он делает кожу упругой и держит мышцы в тонусе.