Выяснилось, как выбирают партнеров в разных странах

Ученые узнали, в кого влюбляются люди в разных странах

Ученые выяснили, как экономика и культура разных стран влияет на выбор партнера для романтических отношений. Исследование провели специалисты Тюменского государственного университета вместе с коллегами из других стран. Выяснилось, что от уровня развития страны зависят параметры оценки привлекательности. Результаты научных изысканий были опубликованы в издании Sexuality and Culture.

Согласно выводам ученых, чем выше уровень развития общества, тем меньшее значение имеют биологические характеристики человека — рост, вес, телосложение, цвет глаз, запах, размер ноги и так далее. В первую очередь жители развитых стран обращают внимание на поведение, умение одеваться, хобби и другие социальные параметры. В малоразвитых странах на первый план выходят физические данные партнера.

В исследовании приняли участие 2740 человек из 6 стран. Уровень развития экономики и общества оценивался по индексу человеческого развития и ВВП на душу населения, также во внимание были приняты показатели ценностей по Хофстеде, показатели ценностей эмансипации и культурно-ценностные ориентации по шкале Шварца.