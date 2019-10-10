Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения

Как «рецепты семейного счастья» разрушают отношения

В 21 веке семейные отношения воспринимаются совершенно не так, как это было 100 или 200 лет назад. Теперь супруги смотрят друг на друга, как на партнеров, а молодые люди не бегут в ЗАГС, боясь всю жизнь прожить в одиночестве. Именно поэтому большинство "рецептов семейного счастья" из прошлого уже давно не действуют. "Рамблер" выяснил, каких из них нужно остерегаться в первую очередь.

"Будь мудрее и промолчи"

Многие по-прежнему считают, что лучший способ избежать конфликтов — не высказывать друг другу претензии, даже если они есть. Однако такой подход к отношениям только усугубляет их. Все невысказанное копится в душе человека на протяжении нескольких лет, и в один момент он выливает на партнера все, о чем молчал долгое время. Прийти к гармонии и взаимопониманию невозможно без диалога, даже если он не самый приятный.

"Не выноси сор из избы"

Если речь идет о конфликтах на почве недопонимания, с ними действительно можно справиться самостоятельно и совсем необязательно втягивать в это всех своих друзей и родственников.

Однако при серьезных проблемах "сор из избы" нужно выносить немедленно. Прежде всего, когда дело касается физического, психологического или экономического насилия. Как правило, в такой ситуации жертва не способна спастись без посторонней помощи: у нее нет денег, ей негде жить, а насильник регулярно давит на нее эмоционально.

"Что угодно, только не развод"

Приверженцы старых укладов нередко твердят о том, что раньше люди жили в браке по полвека и не расставались. А значит, и сейчас развод — дело неправильное. Вот только количество прожитых лет вместе не говорит о том, что партнеры все эти годы были счастливы. К тому же в разные времена у супругов было множество причин, чтобы не разводиться: отсутствие института развода и прав наследования, невозможность получить образование и работать, совместная ипотека на 30 лет.

Бросать любимого супруга из-за мелких недомолвок — идея не лучшая. Но если у вас давно нет прежних чувств, вам хочется все реже появляться дома и уж тем более проводить время с партнером, возможно, следует закончить отношения, пока недовольство супругом не превратилось в ненависть. Особенно это важно, когда у вас есть ребенок. Пусть лучше родители будут жить порознь, но останутся в хороших отношениях, чем ежедневно чадо будет становиться свидетелем скандалов и очередного битья посуды.