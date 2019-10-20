5 признаков, что вам не надо разводиться

Сложные времена бывают у 90% пар, и это нормально. Вам может казаться, что вы с супругом охладели друг к другу, а на деле причиной может быть банальная усталость и тяжелый период на работе. «Рамблер» рассказывает, какие «маркеры» здоровых отношений существуют.

Вам есть о чем поговорить

Если ваши разговоры сводятся исключительно к бытовым вопросам, это повод задуматься. Общение — один из самых важных пунктов в взаимоотношении всех людей. И какими бы вы не были уставшими после тяжелого рабочего дня, найти 20-30 минут на беседу за ужином или вечерним чаепитием легко. Если вы любите друг друга, вы даже не задумываетесь об этом поиске.

Вы испытываете друг к другу страсть

Нежность, ласка, секс — если это все по-прежнему есть в ваших отношениях, значит они здоровые. Любовь спасет мир — а еще поможет пережить вместе даже очень сложные времена.

У вас одинаковые цели в жизни

Влюбленные должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону: тогда брак обречен на успех. Да, у вас могут быть различные интересы и хобби, и это нормально. Но глобальные цели и планы на будущее должны совпадать. Иначе будет как в песне группы Бандэрос: «С утра он хочет кофе, а она в Амстердам». Очень часто пары расходятся, потому что у них разные желания: один человек хочет детей, а другой нет; один мечтает о собственной квартире, а другого устраивает съемная и так далее. Под влиянием чувств на первых порах на это закрывают глаза, позже начинаются ссоры, которые в итоге приводят к неудовлетворенности и разочарованности в отношениях и, как следствие, к разводу.

Вы доверяете друг другу

На доверии строятся всевозможные отношения, тем более семейные. Ваш супруг — по сути, ваш самый близкий человек. И вы должны быть способными доверить ему не только ключи от квартиры, но и собственную жизнь. Без доверия брак обречен на развод.

Вы готовы решать проблемы