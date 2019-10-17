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Фразы, которые говорит любящий мужчина 

Рамблер 5 часов назад
Фразы, которые говорит любящий мужчина
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС"
Проверьте, слышите ли вы эти фразы любви, заботы и доверия. Звучать они могут, разумеется, по-разному, но должны нести тот же глубокий смысл. «Рамблер» рассказывает, почему важны эти слова и что за ними стоит.

Фразы заботы

«На улице холодно, одевайся теплее», «Не забудь пообедать»/ «Ты пообедала»?, «Ты успела на важную встречу?» — все эти вопросы и утверждения кажутся мелочью, но говорят о многом. Среди личных забот и бесконечного потока мыслей (вероятонее всего, о работе) мужчина не забывает о том, что у него есть девушка, и о ней нужно заботиться. Ему важно, чтобы ей было тепло, чтобы она не заболела, не была голодной и чтобы успела все важные дела.

Фразы доверия

«Мне хочется тебе обо всем рассказать», «Я тебе доверяю», «Мне важно знать твое мнение»: если мужчина готов обсуждать свои вопросы и проблемы не только с друзьями, но и с девушкой, это хороший знак. Крепкие отношения держатся не только на любви и страсти: они должны подкрепляться полезными друг для друга беседами. Если мужчине интересно с девушкой, и он готов с ней делиться своими сокровенными мыслями, значит, он серьезно к ней относится.

Фразы любви

И это не просто банальное «Я тебя люблю». «Мне не хочется, чтобы ты переживала», «Мы не виделись всего день, а я ужасно соскучился», «Ты самая лучшая» — в этих фразах смысла порой больше, чем в обычном признании в любви. Главное — чтобы все слова подкреплялись действиями. Говорит, что скучает? Пускай скорее планирует ближайшую встречу!

Фразы «будущего»

«Я хочу познакомить тебя со своей семьей/со своими друзьями/со своими коллегами» — для мужчины важно показать свою девушку. Если он не торопится ввести ее в свой привычный круг общения, возможно, он не относится к девушке серьезно. «В будущем нам надо переехать/обзавестись/съездить» — когда речь идет о совместном будущем, это прекрасный знак. Мужчина строит планы на свою жизнь и не видит ее без вас. Путь к успеху!
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