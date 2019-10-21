Эксперты перечислили позы для «ленивого секса» 

Специалисты рассказали, как заниматься «ленивым сексом». По их словам, эти советы пойдут для тех, кто сильно устал, но хочет интимной близости. Так, эксперты советуют начать с петтинга.
Также по их словам, стоит заниматься сексом по утру. В это время обычно человек в приподнятом настроении и проявляет активность. В этом случае будет удобно заниматься интимом лежа на боку. Специалисты напомнили о такой позе, как «диванный овощ». В ней мужчина сидит на диване, а женщина садится сверху.
Эксперты отметили, что для ленивого секса подойдут любые позы, в которых не будет тратиться слишком много энергии. Если расслабиться хочет мужчина, то подойдет поза «наездницы», если хотят отдохнуть оба партнера, то мажет выручить «дог-стайл».
Много сил не заберут секс-игрушки. При этом сексологи советуют обратиться к игрушкам, когда секс превращается в рутину, передает womanhit.