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Эксперты перечислили позы для «ленивого секса» 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Эксперты перечислили позы для «ленивого секса»
Фото: depositphotos.com
Специалисты рассказали, как заниматься «ленивым сексом». По их словам, эти советы пойдут для тех, кто сильно устал, но хочет интимной близости. Так, эксперты советуют начать с петтинга.
Также по их словам, стоит заниматься сексом по утру. В это время обычно человек в приподнятом настроении и проявляет активность. В этом случае будет удобно заниматься интимом лежа на боку. Специалисты напомнили о такой позе, как «диванный овощ». В ней мужчина сидит на диване, а женщина садится сверху.
Эксперты отметили, что для ленивого секса подойдут любые позы, в которых не будет тратиться слишком много энергии. Если расслабиться хочет мужчина, то подойдет поза «наездницы», если хотят отдохнуть оба партнера, то мажет выручить «дог-стайл».
Много сил не заберут секс-игрушки. При этом сексологи советуют обратиться к игрушкам, когда секс превращается в рутину, передает womanhit.
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