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Девушка невнимательно посмотрела на фото «бывшей» парня и едва не потеряла его 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Девушка приревновала парня к этикетке матраса
Фото: @jrouncey
Девушка решила расстаться с парнем после того, как нашла фото якобы его бывшей, спрятанное у молодого человека под подушкой, сообщает 9News. Однако оказалось, что на самом деле это был не его снимок.
Жительница Манчестера Джои Раунсфилд (Joi Rouncefield) рассказала, что встречалась с парнем уже достаточно долгое время и задумалась о том, что он, возможно, «ее единственный». Однако в одну из ночей у него дома она перевернула подушку и обнаружила под ней изображение «очень-очень счастливой женщины».
Она не могла уснуть несколько часов и решила, что это был снимок бывшей девушки ее возлюбленного, которая умерла. Раунсфилд подумала, что парень хранит фото под подушкой в память о ней.
«Я написала ему офигенно больший текст о том, как, может, мы торопим события и, может, нам стоит не спешить, так как ему нужно больше времени и так далее», — пояснила Раунсфилд.
По словам девушки, после отправки сообщения она сходила в душ и, вернувшись обратно, обнаружила ответ.
Оказалось, что фото на самом деле было не снимком парня, а этикеткой матраса с изображением пары, в том числе «счастливой женщины». Возлюбленный прислал ей фотографию этой бирки в ответ.
«Я поняла, что я похоже и вправду стала долбаным психом», — заметила британка. Однако парня не испугало такое поведение Раунсфилд, и они продолжили встречаться. В итоге вскоре после того диалога он пришел к ней в гости.
Тред девушки в соцсети Twitter стал вирусным, набрав более четырех тысяч лайков. Также она выложила в Instagram фото, вероятно, с героем истории.
Ранее пользовательница соцсетей и модель Серенна Дероса (Serenna Derosa) обвинила свою домашнюю кошку в том, что питомец отправил ее обнаженные снимки собеседнику в Facebook. По ее словам, она была готова умереть от стыда на месте.
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