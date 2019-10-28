5 признаков, что вы для мужчины просто любовница

К сожалению, далеко не всегда мужчина и женщина, находясь в отношениях, имеют общие цели. Так случается из-за того, что пара или не обсудила формат взаимоотношений, или кто-то скрывает свои истинные намерения. «Рамблер» публикует список «тревожных сигналов», которые говорят о том, что мужчина не настроен серьезно по отношению к своей избраннице.

В его фразах нет местоимения «мы»

Мужчины умеют прекрасно врать и хитрить, но именно ежедневные разговоры выдают всю суть. Обратите внимание на ваши диалоги: если в них есть фразы о будущем с местоимением «мы», это хороший знак. Если «мы» встречается только в формулировках о ближайших планах (например, «мы скоро пойдем в кино»), то это не считается. Очень важно, чтобы пара обсуждала совместные поездки, желания, цели и планы на будущее.

Он возвращает вам ваши забытые у себя дома вещи

Да и сам стремится побыстрее забрать свои, если случайно забыл. А может и не забывает вовсе. Мужчина, который серьезно относится к девушке, даже не задумывается о том, что у него дома внезапно оказалась ваша косметичка или футболка. Вероятнее всего, он просто скажет вам, что вы ее оставили, но точно не попросит забрать. Какая ему разница? Ведь он уверен, что вы вернетесь: когда у вас серьезные отношения, это ваш второй дом.

Он не задает вам серьезных вопросов

Да и в принципе не умеет и не хочет вас слушать. Ваши переживания, мысли, увлечения, цели и все, что вами связано, его особо не интересует. Вы можете обсудить фильм, который только что посмотрели, или в вкратце поговорить о том, как прошел день. Вероятнее всего, когда вы звоните пообщаться, в большинстве случаев он или не отвечает, или занят, или перерывает беседу на середине, потому что у него внезапно появляются неотложные дела. Душевные искренние разговоры — это не про вас: серьезные отношения в таком случае тоже.

Он не стремится вам помогать

Это будет проявляться в мелочах — даже если вы просто попросите его вкрутить лампочку у вас дома. Мужчина, который имеет серьезные намерения, всегда хочет показаться героем в глазах возлюбленной: даже если она попросит помочь в том, в чем он не смыслит. Мужчина, которому женщина интересна как объект желания, не стремится кого-либо покорять и не хочет напрягаться. И если вы заболеете, он, вероятнее всего, скажет: «Выздоравливай и пиши, как поправишься, увидимся!».

Он очень банально ухаживает