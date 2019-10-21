Мать жениха осудили за попытку затмить невесту

Мать жениха раскритиковали за выбор белого кружевного платья, напоминающего свадебное, на бракосочетание своего сына. Об этом сообщает The Sun.

Анонимная девушка выложила в социальных сетях фотографию со свадьбы, на которой жених танцует со своей матерью, одетой в белое платье. «Матери моего друга должно быть стыдно за то, что она надела это кружевное платье с пайетками и блестками на главный день в жизни ее сына. Какой-то Эдипов комплекс с ее стороны», — подписала фотографию девушка.

Большинство прокомментировавших фото пользователей согласились, что надевать белое платье на чужую свадьбу неуместно, особенно для матери жениха. «Сначала я действительно думал, что это невеста», — написал один из пользователей. «Я не читал заголовок, а сразу посмотрел на фотографию и подумал, что это и есть невеста», — согласился с ним другой.

Однако цвет платья был не единственным поводом для критики. «Сквозь платье просвечивают ее трусы», — раскритиковал наряд один из пользователей. «Эти туфли — настоящее преступление», — высказала свое мнение другая подписчица.

В августе 2019 года пользователи сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. На церемонию невеста надела белое кружевное платье в пол с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. В то же время мать жениха выбрала для свадьбы идентичный наряд нежно-голубого оттенка и такую же прическу.