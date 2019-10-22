Раскрыты трудности при знакомстве в Tinder

Раскрыты главные трудности мужчин и женщин при знакомстве в Tinder

Глава Tinder Элли Сейдмен (Elie Seidman) в интервью The Guardian рассказал о разных сложностях, которые возникают у пользователей приложения для знакомств среди мужчин и женщин.

По словам руководителя компании, в Tinder, как и в большинстве приложений для знакомств, среди пользователей больше мужчин, чем женщин. В Tinder больше 75 процентов юзеров — мужчины, уточнил он. Из-за диспропорции между полами и возникает большинство проблем, считает Сейдмен.

Мужчины жалуются на то, что их игнорируют или высмеивают после того, как находят пару в приложении.

Именно мужская аудитория — главный источник дохода для компании, платные сервисы Tinder Plus и Tinder Gold сделаны в первую очередь для мужчин, чтобы им было легче найти пару.

Женщины же испытывают другие проблемы при выборе потенциального партнера. Они вынуждены регулярно думать о своей безопасности при назначении встречи и чаще страдают от дикпиков — фотографий мужских половых органов в сообщениях.

Особенно часто мужчины грубы на встрече, если фотографии в анкете оказались куда привлекательнее, чем внешность женщины в реальности.

Сейдмен пояснил, что в Tinder намерены блокировать грубых и опасных пользователей.

«Если вы ведете себя плохо, то мы избавимся от вас — и мы сделаем это как можно скорее», — заключил он.

Комичные и трагичные ситуации между парами в Tinder часто приковывают внимание СМИ. Так, недавно автор издания 9News Аннабель Скотт (Annabelle Scott) рассказала, как парень, с которым она познакомилась в Tinder, вынес из ее дома все нижнее белье. Мужчина так и не объяснил, зачем он это сделал.