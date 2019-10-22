Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты главные трудности мужчин и женщин при знакомстве в Tinder 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Раскрыты трудности при знакомстве в Tinder
Фото: Globallookpress.com
Глава Tinder Элли Сейдмен (Elie Seidman) в интервью The Guardian рассказал о разных сложностях, которые возникают у пользователей приложения для знакомств среди мужчин и женщин.
По словам руководителя компании, в Tinder, как и в большинстве приложений для знакомств, среди пользователей больше мужчин, чем женщин. В Tinder больше 75 процентов юзеров — мужчины, уточнил он. Из-за диспропорции между полами и возникает большинство проблем, считает Сейдмен.
Мужчины жалуются на то, что их игнорируют или высмеивают после того, как находят пару в приложении.
Именно мужская аудитория — главный источник дохода для компании, платные сервисы Tinder Plus и Tinder Gold сделаны в первую очередь для мужчин, чтобы им было легче найти пару.
Женщины же испытывают другие проблемы при выборе потенциального партнера. Они вынуждены регулярно думать о своей безопасности при назначении встречи и чаще страдают от дикпиков — фотографий мужских половых органов в сообщениях.
Особенно часто мужчины грубы на встрече, если фотографии в анкете оказались куда привлекательнее, чем внешность женщины в реальности.
Сейдмен пояснил, что в Tinder намерены блокировать грубых и опасных пользователей.
«Если вы ведете себя плохо, то мы избавимся от вас — и мы сделаем это как можно скорее», — заключил он.
Комичные и трагичные ситуации между парами в Tinder часто приковывают внимание СМИ. Так, недавно автор издания 9News Аннабель Скотт (Annabelle Scott) рассказала, как парень, с которым она познакомилась в Tinder, вынес из ее дома все нижнее белье. Мужчина так и не объяснил, зачем он это сделал.
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Последние новости
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф Стали известны подробности новой пенсионной системы Стали известны подробности новой пенсионной системы Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии
Женский форум
Любовь , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вечный друг: как попасть из френдзоны в постель
Вечный друг: как попасть из френдзоны в постель
Модная кожа: правила стиля
Модная кожа: правила стиля
Как похудеть в зависимости от типа фигуры
Как похудеть в зависимости от типа фигуры1
Почему возникает ревность и как с ней справиться
Почему возникает ревность и как с ней справиться
Эксперты перечислили позы для «ленивого секса»
Эксперты перечислили позы для «ленивого секса»6
Видео
История самого красивого преступника мира
02:38
История самого красивого преступника мира
Красота
Как правильно выбирать молотый кофе
05:02
Как правильно выбирать молотый кофе
Еда
Что случится при передозировке бананами
03:50
Что случится при передозировке бананами
Еда
Что будет, если каждый день есть сельдерей
05:09
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Еда
«Совсем другое лицо»: Бабкину критикуют за фотошоп
00:59
«Совсем другое лицо»: Бабкину критикуют за фотошоп
Звёзды Красота
«Убивают и калечат»: Летучая — о роковом уколе
01:00
«Убивают и калечат»: Летучая — о роковом уколе
Звёзды
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
03:47
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
Здоровье
Чем полезен имбирный чай
03:00
Чем полезен имбирный чай
Здоровье
Продукты, замедляющие старение организма
03:23
Продукты, замедляющие старение организма
Еда
Сколько раз в месяц надо есть морковь
26:04
Сколько раз в месяц надо есть морковь
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение