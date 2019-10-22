Раскрыты главные трудности при знакомстве в интернете

Стало известно, какие трудности испытывают мужчины и женщины при знакомстве в Сети. Об этом СМИ рассказал Элли Сейдмен, глава одной из самых популярных платформ для онлайн-знакомств Tinder.

Сейдмен сообщил, что основные проблемы возникают из-за диспропорции между полами. Дело в том, что около 75% пользователей — мужчины. Создатели разрабатывают платные версии приложении, рассчитывая именно на мужскую аудиторию.

При этом мужчины жалуются, что сталкиваются с высмеиванием после того, как они находят свою вторую половину в приложении.

А вот женщины признаются, что переживают за свою безопасность назначая встречи. Кроме того, им часто присылают в сообщениях "дикпики" — фотографии мужских половых органов.

Также женщины жалуются на грубость мужчины при встрече, если он разочарован реальной внешностью женщины, которая немного отличается от фото в Сети. Причем Сейдмен заявил, что компания намерена блокировать опасных и грубых мужчин.

«Если вы ведете себя плохо, то мы избавимся от вас — и мы сделаем это как можно скорее», — заявил глава Tinder.

Отметим, что Tinder пользуется огромной популярностью на Западе, а в СМИ часто рассказывают о курьезных ситуациях, произошедших у пар, которые познакомились в приложении. Так, недавно, автор издания 9News Аннабель Скотт рассказала о том, что парень "из Тиндера" вынес из ее дома все нижнее белье, так и не объяснив зачем он это сделал.