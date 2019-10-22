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Раскрыты главные трудности при знакомстве в интернете 

Рамблер 3 часа назад
Стало известно, какие трудности испытывают мужчины и женщины при знакомстве в Сети. Об этом СМИ рассказал Элли Сейдмен, глава одной из самых популярных платформ для онлайн-знакомств Tinder.
Сейдмен сообщил, что основные проблемы возникают из-за диспропорции между полами. Дело в том, что около 75% пользователей — мужчины. Создатели разрабатывают платные версии приложении, рассчитывая именно на мужскую аудиторию.
При этом мужчины жалуются, что сталкиваются с высмеиванием после того, как они находят свою вторую половину в приложении.
А вот женщины признаются, что переживают за свою безопасность назначая встречи. Кроме того, им часто присылают в сообщениях "дикпики" — фотографии мужских половых органов.
Также женщины жалуются на грубость мужчины при встрече, если он разочарован реальной внешностью женщины, которая немного отличается от фото в Сети. Причем Сейдмен заявил, что компания намерена блокировать опасных и грубых мужчин.
«Если вы ведете себя плохо, то мы избавимся от вас — и мы сделаем это как можно скорее», — заявил глава Tinder.
Отметим, что Tinder пользуется огромной популярностью на Западе, а в СМИ часто рассказывают о курьезных ситуациях, произошедших у пар, которые познакомились в приложении. Так, недавно, автор издания 9News Аннабель Скотт рассказала о том, что парень "из Тиндера" вынес из ее дома все нижнее белье, так и не объяснив зачем он это сделал.
Ранее "Рамблер" писал о том, как справиться с ревностью.
Женский форум2
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