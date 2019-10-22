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Мужчины признались, чего боятся в сексе 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Мужчины признались, чего боятся в сексе
Фото: Кадр из фильма "Цвет ночи"
Специалисты перечислили, чего мужчины боятся во время занятия интимом.
Так, первая вещь — это беременность девушки. По словам экспертов, незапланированная беременность для них становится серьезной проблемой. Особенно это сильно их напрягает, если они не так давно знакомы с партнершей.
Еще одним страхом является маленький член, с помощью которого не получится удовлетворить свою женщину. Также сильный пол, как уверяют специалисты, переживает на счет того, что слишком быстро произойдет семяизвержение. Особенно этого боятся молодые парни, передает womanhit.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно эксперт рассказала, имеет ли значение размер члена. Она отметила, что очень много мужчин переживают по этому поводу.
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Любовь , ФедералПресс
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