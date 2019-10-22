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Вечный друг: как попасть из френдзоны в постель 

WomanHit.ru 1 час назад
Вечный друг: как попасть из френдзоны в постель
Фото: WomanHit.ru
Конечно, такое случается, скорее, с мужчинами, однако ни одна девушка не застрахована от попадания во френд-лист. Фразы вроде: «Ты мой лучший друг», «Ты мне как сестра» от мужчины, который сильно нравится, слышать просто невыносимо. Так как же не застрять в позиции «вечной сестры» и перейти на другой уровень отношений?
По мнению психологов, девушке намного труднее покинуть френдзону, но ведь нет ничего невозможного.

Относитесь к мужчине с пониманием

Нет ничего хуже, если вы будете слишком жесткой в общении. Мужчина никогда не обратить внимание на женщину, с которой ему некомфортно находиться рядом. Ваша задача — стараться выслушать потенциального партнера, по возможности дать совет и поддержать, когда ему это нужно. И, конечно, говорите больше хороших слов: мужчины таят, когда слышат комплименты.

Не будьте слишком навязчивой

Не все женщины понимают, что такое личное пространство. Наверняка вы сталкивались с человеком, который не остает ни на минуту. Теперь представьте, что чувствует мужчина, когда вы названиваете ему каждые пять минут. Если он неможет ответить, не нужно добиваться этого ответа. Научитесь ждать. И уж тем более не нужно преследовать свою «жертву».
Многих женщин пугает потеря связи с объектом обожания, но просто нужно помнить, что своей навязчивостью вы лишь будете раздражать.

Смешите, но не перебарщивайте

Юмор — всегда хорошо, но меру знать тоже нужно. Не нужно шутить надо всем подряд, превращать в цирк любую ситуацию и уж тем более высмеивать его проблемы. Старайтесь сохранять этот баланс между здоровым юмором и серьезностью, все-таки вы не клоунесса и мужчина должен относиться к вам серьезно.

Уважайте себя

Как бы вы не были влюблены, всегда думайте в первую очередь о себе. Не секрет, что многих женщин привлекают откровенные дебоширы, просто потому, что с ними интереснее проводить время. Однако подобные отношения могут нанести непоправимый урон вашей психике. Такие мужчины легко могут изменять, и если видят, что женщина готова ради них на все, будут использовать ее в качестве запасного варианта. Вам это нужно?

Займитесь собой

Попробуйте посмотреть на себя со стороны. Можно воспользоваться помощью подруги: спросите, что по ее мнению стоит подкорректировать в себе. Только учтите, что человек, к которому вы обращаетесь за помощью, должен быть проверенным.
Если вы знаете, что в вас действительно есть моменты, требующие поправок, займитесь этим, не откладывая. Но в любом случае — никогда не подстраивайтесь под вкусы мужчины, ведь понравиться всем невозможно, да и находиться долго в непривычном вам образе вы не сможете долго.
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