Хочу и могу: есть ли секс после 60

Хочу и могу: есть ли интим после 60

WomanHit.ru расскажет, как оставаться сексуально активным долгие годы.

Несмотря на солидный возраст, Евгений Ваганович ведет активный образ жизни на зависть всем хейтерам. Как считают блогеры, юморист пытается сохранить форму, чтобы не терять привлекательность в глазах молодой возлюбленной. Возможно, таким образом Петросян старается вернуть половую силу, с которой в таком возрасте возникают определенные проблемы. Но, скорее всего, все дело в элементарной физической активности, которая необходима не только в 74 года, но и в течение всей жизни.

И вот вопрос, а возможно ли сохранить половое влечение, когда мужчине уже далеко за 60, и какие действия необходимо предпринимать, чтобы как можно дольше оставаться «в обойме»? Попробуем разобраться.

По большей части люди за 60 не так часто обсуждают сексуальную жизнь — появляются другие проблемы, например, здоровье начинает подводить, а в таком состоянии уже не до интима на еженедельной основе. Но все же примеров, когда мужчина ведет активную сексуальную жизнь, перешагнув 60-летний рубеж, существует немало.

Каковы особенности интимной жизни после 60?

Все зависит от самочувствия. Если человек на протяжении всей жизни далек от физической активности, ничего удивительного, что ему тяжело даются хоть какие нагрузки, в том числе и интимного характера.

Гормональный фон мужчины после 60 очень нестабилен, что ведет к различного рода сбоям. Из-за упадка необходимого числа гормонов сексуальные возможности значительно слабеют, в то время как желание остается. Не каждый мужчина способен смириться с подобным диссонансом.

Столкнувшись со снижением либидо, мужчине стыдно об этом кому-то рассказать, а тем более обращаться к специалисту. И очень зря.

Что же делать?

Во-первых, специалисты рекомендуют изменить рацион: необходимо снизить употребление соли, увеличить количество овощей и фруктов на тарелке, не игнорировать морепродукты и выпивать достаточное количество воды. Причем этим же рекомендациям желательно следовать уже с молодости, чтобы в будущем столкнуться с меньшим количеством проблем, в том числе и в интимной сфере.

Кроме того, необходимы ежедневные физические нагрузки, совместимые с состоянием здоровья, пример чего нам демонстрирует Евгений Ваганович. Невозможно поддерживать качественную потенцию без движения. Подумайте об этом.

Если у мужчины есть вредные привычки вроде курения и постоянного стакана алкоголя на тумбочке у кровати, о какой интимной гармонии можно говорить? Чтобы желания совпадали с возможностями, вы должны начать изменения, без этого ваш организм очень быстро придет в негодность.