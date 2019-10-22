Главные разочарования супругов «под 50»

С возрастом отношения между партнерами меняются, и то, что было для вас нормально еще пят лет назад, либо отходит на второй план, либо и вовсе теряет свою значимость. Один из ключевых этапов "перестройки" происходит к 50 годам. Именно в этот период супруги сталкиваются с разочарованиями — и в своем партнере, и в своих отношениях. "Рамблер" расскажет, к каким моментам стоит заранее подготовиться и как с ними справиться вместе, сохранив счастливый брак.

Отсутствие близости

Разумеется, вы не надеялись, что в 50 лет секс будет таким же, как в 25. Однако вместе с тем вы не были готовы к его полному отсутствию. Дело в том, что у людей под 50 происходит примерно такая же гормональная перестройка, как у подростков, только в обратную сторону. И если молодые люди буквально озабочены сексом, то у зрелых людей интерес к нему падает. Но это не так плохо, как кажется. Согласно исследованию канадских ученых о значимости секса, проведенному в 2015 году, линейной связи между половым актом и любовью нет. То есть те, кто занимаются сексом раз в неделю, могут быть так же счастливы, как и тек, кто посвящает этому занятию больше времени.

Синдром опустевшего гнезда

Дети выросли, покинули родительский дом, и вдруг внезапно выяснилось, что супругов кроме чад ничто и не связывает. Обычно так происходит, когда после рождения ребенка, пара перестает уделять должное внимание друг другу. Дети становятся центром их Вселенной, и они забывают, как говорить друг с другом о чем-то кроме школы, кружков и проблем своих отпрысков. Помимо этого "кризис гнезда" — это кризис самоидентификации. Если всю жизнь женщина, описывая себя, начинала со слов "Я мать", то скорее всего у нее случится ломка, когда материнские функции исчерпают себя.

Старение неизбежно

В век стремительно развивающейся индустрии красоты выглядеть на все 35 можно и в 50 лет. Однако физиологию не обманешь, и возраст так или иначе будет напоминать о себе. Вам становится тяжело ходить на каблуках, одежда мужа стала на два размера больше и отнюдь не от мышечной массы, вы купили тонометр и все чаще обсуждаете не грядущую вечеринку, а поход к терапевту. Неудивительно, что и секса становится меньше, — на него просто нет сил. Единственное, что можно сделать с этим, — не зацикливаться на возрасте и поддерживать друг друга всеми возможными способами.