О каких женщинах мечтают мужчины

Книжные магазины переполнены изданиями о том, как завоевать мужчину, как удивить его, как добиться его внимания, а еще влюбить в себя до беспамятства и довести до ЗАГСа. И, конечно же, прожить с ним всю жизнь до самой старости без бед, измен и ссор. «Рамблер» разбирается, какие женские качества, на самом деле, привлекают мужчин.

Она веселая

Мужчины не любят угрюмых девушек с томной грустью на лице и тоской в глазах. «Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива» — оставьте эти качества пушкинской Татьяне Лариной . Женщина, склонная к вечному негативу и грусти, нисколько не привлекает мужчину. Ему и так проблем хватает на работе, а от женщины после тяжелого рабочего дня хочется позитивности, легкости и понимания. Она должна смеяться над его шутками, а в идеале имеет хорошее чувство юмора сама. Вы, кстати, можете его «прокачать» — почаще смотрите стендапы и хорошие комедии.

У нее насыщенная жизнь и/или есть свое дело

Даже тот мужчина, который считает, что женщина не должна работать, все равно будет рад, что его избранница имеет свои интересы и живет своей жизнью. Отсутствие личного пространства зачастую приводит к большим проблемам в отношениях — один из партнеров начинает жить не своей жизнью. Людям даже при очень сильных чувствах свойственно уставать друг от друга, поэтому важно, чтобы жизнь женщины не крутилась вокруг мужчины. Друзья, любимая работа, амбиции и цели — все это возвышает женщину в глазах мужчины.

Она здоровая

А значит красивая. На самом деле для мужчин наши красивые волосы, ногти, зубы, кожа и хорошая фигура воспринимаются не только как знаки привлекательности. На подсознательном уровне они понимают, что такая женщина способна на рождение здоровых детей. Уверены, вы хотя бы раз слышали от мужчины, что они не любят, когда девушка курит и/или пьет.

Она хозяйственная

Все знают выражение «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Это правда так, но в тот же момент не значит, что, если вы не превращаетесь в Джейми Оливера на кухне, значит вам не светит кольцо на безымянном пальце. Для любящего мужчины даже самые примитивные блюда будут на вес золота: если не умеете готовить, потратьте время и изучите интересные способы подачи завтрака. Те же тосты с авокадо, которые делаются за пять минут, поразят его не меньше, чем сложносочиненное блюдо по модной книге рецептов. В целом, мужчины любят чистоплотных девушек, которые способны создавать уют в доме. И даже если ваш избранник разбрасывает носки по дому и не убирает тарелку со стола после ужина, это не значит, что ему не нужен комфорт и чистота.

Она заботливая