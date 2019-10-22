Мужчины сообщили, почему не хотят секса

Специалисты выяснили, почему мужчины не хотят заниматься сексом со своей партнершей. Одной из причин может быть чрезмерная усталость, переутомление и стрессы.

Также, эксперты сообщают, что нежелание заниматься интимом может быть из-за заболеваний. К отказу может привести даже простудное заболевание. Еще одной причиной являются современные технологии, которые очень сильно любят «пожирать» время.

Мужчина может не хотеть секса, как сообщают специалисты, из-за собственной чрезмерной сексуальности или, наоборот, из-за отсутствия инициативы со стороны женщины. Иногда причина кроется в том, что партнер попросту изменяет своей даме, сообщает grodno24.

Ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты назвали главные причины возникновения проблем в интимной жизни. Так, они сообщили, что причиной может стать утаивание заболеваний.