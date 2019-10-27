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Почему полезны поцелуи 

SM News 1 час назад
Почему полезны поцелуи
Фото: SM News
Целоваться не только приятно, но и полезно. Научно доказано, что поцелуи хорошо влияют на психологическое здоровье человека и его физическое здоровье. Да и тонус человека, который много целуется намного лучше. Так же считается, что соприкосновение губ стимулирует работу сердца. При поцелуе дыхание учащается, и кровоток активизируется, и органы получают интенсивное насыщение кислородом. Исследователи определили, что частые поцелуи уменьшают рецидивы таких болезней, как: ревматизм, артрит, мигрени и артроз. При поцелуях стимулируются нервные окончания слизистых оболочек и выделяются гормоны, которые поднимают настроение. Поцелуи снимают нервное напряжение, уменьшают тревоги и стрессы. Так же поцелуи снижают давление и восстанавливают инсулиновый уровень в организме.
При поцелуе задействованы все мышцы лица. И это полезно для их тонуса. Какие же еще есть плюсы у поцелуя?

Замедляется процесс старения

При поцелуе прилив крови к лицу резко увеличивается, что повышает выработку важного для эластичности кожи протеина — коллагена.

Ослабление аллергической реакции

Один японский ученый аллерголог получил премию за то, что установил, что за 30 минут поцелуев снижается аллергическая реакция человека.

Укрепление иммунитета

У человека во рту около 800 различных бактерий. Во время поцелуя мы обмениваемся миллионами бактерий. И чем разнообразнее бактерии, тем лучше это для здоровья.

Уменьшение боли

Считается, что поцелуи действуют, как обезболивающее. Их действие в 100 раз сильнее действия морфина.

Долголетие

Американские ученые доказали, что люди, которые много целуются, живут на 5 лет дольше тех, кто этим пренебрегает.

Интересный факт:

«Был проведен социологический опрос, из которого выяснилось, что мужчины, целующие свою вторую половину перед уходом на работу, зарабатывают больше. Ведь страсть заставляет работать их с большей энергией».
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