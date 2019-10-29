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Какие мужские и женские имена приносят удачу и счастье в браке 

Стерлеград + ещё 1 3 часа назад
Какие имена приносят счастье в браке
Фото: Depositphotos
Считается, что имя способно оказывать влияние на только на характер человека, но и на все сферы его жизни. Оно может притягивать счастье и удачу, или же наоборот — отталкивать. Что касается любви и семьи, имена мужчины и женщины должны дополнять друг друга. Например, Сергей и Светлана — «ясный» и «светлая» — прекрасно сочетаются и помогают выстроить гармоничные отношения.
Если имена возлюбленных короткие — не более пяти букв, то им будет легко выстраивать отношения, а ссоры будут недолгими.
В то же время длинные имена могут принести супругам долгую, счастливую жизнь. При этом тот, у кого имя длиннее, займёт лидирующую позицию.
Если первые буквы имён обеих половинок — согласные, то у них будут общие цели, что благоприятно отразится на браке. Если имя жены начинается на гласную букву, то главным в семье будет мужчина. Если же с гласной начинается имя у мужа, то лидером в отношениях может стать женщина.
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Любовь
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